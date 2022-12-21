Поїздка Володимира Зеленського до США: що відомо про візит та що обговорюватимуть президенти

Учора, 20 грудня, президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут та нагородив українських військових. Сьогодні, 21 грудня, він повідомив у Twitter про свою поїздку до США.

Зеленський має намір обговорити з президентом Джо Байденом співпрацю між Україною та США, а також виступити на Конгресі та провести низку двосторонніх зустрічей.

Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності ????????. Зокрема, із @POTUS обговоримо співпрацю ???????? та ????????. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликала всіх членів парламенту особисто прибути 21 грудня 2022 року на засідання американського Конгресу, на якому має виступити Володимир Зеленський.

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Поїздка Володимира Зеленського до США 21 грудня

Зазначається, що поїздку Зеленського до Вашингтона президенти обговорили під час телефонної розмови 11 грудня. Офіційне запрошення приїхати 21 грудня до США Зеленський отримав 14 грудня, а офіційно прийняв його 16 грудня.

У Білому домі пояснили, що візит Володимира Зеленського до США був остаточно підтверджений 18 грудня, також розповіли про розклад візиту. Заплановані:

зустріч Байдена і Зеленського в Білому домі;

прес-конференція і можливість звернутися до представників громадськості;

виступ Зеленського на спільному засіданні Конгресу, який продемонструє сильну двопартійну підтримку України;

повернення українського президента до своєї країни.

Що мають обговорити Зеленський та Байден

Зазначається, що під час зустрічі Байден матиме нагоду обговорити з Зеленським:

подальші дії на полі бою;

тренування українських військових, яким займаються США та союзники;

санкції та експортний контроль щодо РФ;

допомогу Україні в економічному та енергетичному секторах, а також гуманітарну допомогу.

США нададуть Україні систему ЗРК Patriot

У Білому домі зазначили, що США у новому пакеті підтримки передадуть Україні ЗРК Patriot.

Президент США Джо Байден оголосить новий значний пакет на майже $2 млрд допомоги Україні у сфері безпеки.

— Він міститиме дуже важливу нову здатність: ракетну батарею Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України, — повідомили у Білому домі напередодні.

Крім цього, українська делегація під час візиту Володимира Зеленського до США має намір просити Вашингтон про постачання тактичних балістичних ракет ATACMS із дальністю застосування до 300 км. А також ударно-розвідувальних безпілотників Grey Eagle та Reaper, повідомляє Politico.

Весь цивілізований світ доводить свою стійку підтримку України. Раніше Європарламент офіційно визнав Голодомор в Україні геноцидом.

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