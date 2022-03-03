Вместе против врага! Какую роль в войне играют мэры городов

В мирное время мы привыкли к критике наших чиновников, однако только не сейчас, когда российские оккупанты всячески пытаются уничтожить наше государство и разъединить народ Украины.

Губернаторы, главы украинских городов, не испугавшиеся захватчика и готовые защищать свою страну, выходят несколько раз в день в эфир, чтобы информировать граждан о ситуации в городах. Они помогают нашей армии и мирным жителям.

Смотри, какую роль в войне играют мэры городов.

Президент Украины Владимир Зеленский за время войны стал настоящим героем. Им восхищаются политики и СМИ всего мира. Смотри обращение Зеленского утром на восьмой день масштабной войны.