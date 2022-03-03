Разом проти ворога! Яку роль у війні відіграють мери міст

У мирні часи ми звикли до критики наших чиновників, проте тільки не зараз, коли російські окупанти всіляко намагаються знищити нашу державу і роз’єднати народ України.

Губернатори, голови українських міст, які не злякалися загарбника та готові захищати свою країну, виходять кілька разів на день в ефір, щоб інформувати громадян про ситуацію у містах. Вони допомагають нашій армії та мирним жителям.

Дивися, яку роль у війні відіграють мери міст.

Президент України Володимир Зеленський за час війни став справжнім героєм. Ним захоплюються політики та ЗМІ всього світу. Дивися звернення Зеленського вранці на восьмий день масштабної війни.