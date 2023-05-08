Военный еще в больнице, но снова рвется на фронт… Поразительная история бойца Итальянца

Сменил белый воротничок на военную форму и с начала полномасштабного вторжения встал на защиту нашей страны. Вместе с собратьями защитник с позывным Итальянец во время успешного контрнаступления освобождал правый берег Херсонской области от россиян, а затем держал оборону самого горячего Донецкого направления.

Ранение боец получил недавно — сейчас лечится в Днепре. Эта война для него личное дело, ведь родом он и его семья из Никополя — мирного города, который оккупанты коварно обстреливают ежедневно.

Минно-взрывное и пулевое ранение рук и ног 36-летний мужчина получил недавно во время операции в Бахмуте. Тогда был штурм многоэтажки — важного объекта для ведения боя.

Спасти ногу днепровским медикам удалось, и мужчина уже рвется в бой. Хочет принять участие в еще одном контрнаступлении. В прошлом году осенью с собратьями уже гнал врага с правобережья Херсонской области и освобождал село за селом.

Тогда были эмоции, а это была работа. Мы держали реку, держали границу, выставляли подразделения и наблюдательные пункты, — рассказывает военнослужащий ВСУ Милан.

За более чем год войны днепровские больницы стали пунктами для оперативной стабилизации раненых военных. Затем эвакуация и реабилитация в тылу. Милана ждут жена и сын. Именно ради счастливого будущего каждого ребенка мужчина готов снова вернуться на передовую. Главное — приблизить нашу победу.

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