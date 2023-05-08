Військовий ще у лікарні, але вже рветься знову на фронт… Вражаюча історія бійця Італійця

Змінив білий комірець на військову форму та від початку повномасштабного вторгнення став на захист нашої держави. Разом із побратимами захисник на псевдо Італієць під час успішного контрнаступу звільняв правий берег Херсонщини від росіян, а потім тримав оборону найгарячішого Донецького напрямку.

Поранення боєць зазнав нещодавно — нині лікується у Дніпрі. Ця війна для нього особиста справа, адже родом він та його родина із Нікополя — мирного міста, яке окупанти підступно обстрілюють щоденно.

Мінно-вибухове та кульове поранення рук і ніг 36-річний чоловік дістав нещодавно під час операції в Бахмуті. Тоді був штурм багатоповерхівки — важливого об’єкта для ведення бою.

Врятувати ногу дніпровським медикам вдалося, і чоловік уже рветься в бій. Хоче взяти участь у ще одному контрнаступі. Торік восени з побратимами вже гнав ворога з правобережжя Херсонщини та звільняв село за селом.

Тоді були емоції, а то була робота. Ми тримали річку, тримали кордон, виставляли підрозділи та спостережні пункти, — розповідає військослужбовець ЗСУ Мілан.

За понад рік війни дніпровські лікарні стали пунктами для оперативної стабілізації поранених військових. Далі евакуація та реабілітація в тилу. На Мілана чекають дружина і син. Саме заради щасливого майбутнього кожної дитини чоловік готовий знову повернутися на передову. Головне — наблизити нашу перемогу.

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