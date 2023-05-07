Евакуація окупантів та заяви про заміну в Бахмуті — ситуація на фронті та карта бойових дій 7 травня 2023

Розпочалася чотириста тридцять восьма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Наші Сили оборони мужньо захищають наші землі, а цивільні підтримують їх, чим можуть.
Ми зібрали в один матеріал карти бойових дій в Україні, аналітику Інституту вивчення війни та звіт Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що фінансист ГК Вагнера Євген Пригожин і Рамзан Кадиров 6 травня заявили про намір, щоб чеченські війська Ахмат замінили сили Вагнера в Бахмуті 10 травня.
Пригожин і Кадиров, ймовірно, мають на меті представити Міноборони Росії та регулярні російські війська як неефективні та встановити умови, щоб звинуватити Міноборони у будь-яких невдачах Росії в районі Бахмута.
Хоча потенційне розгортання військ Ахмата в Бахмуті могло б певною мірою збільшити бойову міць Росії, заяви Пригожина і Кадирова сильно перебільшені.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є потерпілі.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.
Загалом, протягом минулої доби ворог здійснив близько 50 атак.
Російські окупанти проводять евакуацію місцевих жителів з тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області у напрямку населених пунктів Бердянськ та Приморськ, на місцеві бази відпочинку. Евакуації підлягають люди, які мають російські паспорти.
Протягом останньої доби авіація Сил оборони здійснила 7 ударів по районах, де зосереджено військову техніку та особовий склад противника, а також завдала удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.
Протягом останньої доби авіація Сил оборони здійснила 7 ударів по районах, де зосереджено військову техніку та особовий склад противника, а також завдала удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.
Наші військові також успішно знищили 7 ударних та 8 розвідувальних БпЛА, а також завдали ударів по пункту управління, трьом районам зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійському підрозділу на вогневій позиції.
Українського контрнаступу чекає увесь світ. Наші західні партнери допомагають підготуватися до нього якомога швидше та якісніше. Тому Данія та Німеччина передадуть ще 80 танків Leopard Україні — читай у нашому матеріалі, що про це відомо.
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Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького