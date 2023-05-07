Евакуація окупантів та заяви про заміну в Бахмуті — ситуація на фронті та карта бойових дій 7 травня 2023

Розпочалася чотириста тридцять восьма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Наші Сили оборони мужньо захищають наші землі, а цивільні підтримують їх, чим можуть.

Ми зібрали в один матеріал карти бойових дій в Україні, аналітику Інституту вивчення війни та звіт Генштабу.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що фінансист ГК Вагнера ​​Євген Пригожин і Рамзан Кадиров 6 травня заявили про намір, щоб чеченські війська Ахмат замінили сили Вагнера ​​в Бахмуті 10 травня.

Пригожин і Кадиров, ймовірно, мають на меті представити Міноборони Росії та регулярні російські війська як неефективні та встановити умови, щоб звинуватити Міноборони у будь-яких невдачах Росії в районі Бахмута.

Хоча потенційне розгортання військ Ахмата в Бахмуті могло б певною мірою збільшити бойову міць Росії, заяви Пригожина і Кадирова сильно перебільшені.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 7 травня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є потерпілі.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом, протягом минулої доби ворог здійснив близько 50 атак.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних ворожих угруповань не виявлено. На полігонах республіки Білорусь триває підготовка підрозділів територіальної оборони противника.

ознак формування наступальних ворожих угруповань не виявлено. На полігонах республіки Білорусь триває підготовка підрозділів територіальної оборони противника. На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Заріччя, Леонівка та Красний Хутір Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Карповичі, Тимоновичі, Залізний Міст та Леонівка Чернігівської області; Українське, Рівне, Сопич, Бояро-Лежачі та Волфине Сумської області, а також Леміщине, Гранів, Козача Лопань, Стрілеча, Лук’янці, Нескучне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охримівка, Чорне та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії Синьківки. Обстріляв Красне Перше, Митрофанівку, Новомлинськ, Дворічну, Западне, Синьківку, Піщане, Вишневе та Стельмахівку Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Білогорівки та Спірного, успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Невське Луганської області та Білогорівка і Спірне Донецької області.

противник вів наступальні дії у напрямку Білогорівки та Спірного, успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Невське Луганської області та Білогорівка і Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Поряд з цим, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Богданівки, Іванівського, Предтечиного та Нью-Йорка. Від ворожих обстрілів постраждали Веселе, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Поряд з цим, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Богданівки, Іванівського, Предтечиного та Нью-Йорка. Від ворожих обстрілів постраждали Веселе, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив. Обстріляв Бердичі, Авдіївку, Сєверне, Карлівку, Нетайлове та Первомайське на Донеччині.

минулої доби противник наступальних дій не проводив. Обстріляв Бердичі, Авдіївку, Сєверне, Карлівку, Нетайлове та Первомайське на Донеччині. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Водночас ворожих обстрілів зазнали населені пункти Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворожих наступальних дій не фіксувалося. Окупанти обстріляли Водяне, Вугледар, Пречистівку та Золоту Ниву Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Поміж тим, обстріляв, зокрема, Бурлацьке, Вільне Поле, Новосілку, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Нікополь — Дніпропетровської; Золоту Балку, Антонівку та місто Херсон. Завдав авіаударів по населених пунктах Веселе і Козацьке Херсонської області.

Російські окупанти проводять евакуацію місцевих жителів з тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області у напрямку населених пунктів Бердянськ та Приморськ, на місцеві бази відпочинку. Евакуації підлягають люди, які мають російські паспорти.

Протягом останньої доби авіація Сил оборони здійснила 7 ударів по районах, де зосереджено військову техніку та особовий склад противника, а також завдала удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Наші військові також успішно знищили 7 ударних та 8 розвідувальних БпЛА, а також завдали ударів по пункту управління, трьом районам зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійському підрозділу на вогневій позиції.

Українського контрнаступу чекає увесь світ. Наші західні партнери допомагають підготуватися до нього якомога швидше та якісніше. Тому Данія та Німеччина передадуть ще 80 танків Leopard Україні — читай у нашому матеріалі, що про це відомо.

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Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького