Україна

Лишаються самі згарища! Росіяни прицільно обстрілюють будинки в Марганці

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 05 Травня 2023, 16:00

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