Лишаються самі згарища! Росіяни прицільно обстрілюють будинки в Марганці

Російські окупанти вгатили з важкої артилерії по середмістю Марганця надвечір. Один зі снарядів влучив прямісінько у гараж місцевого жителя. Будівлю розірвало на шматки — лишилося тільки згарище. Дивись та читай у нашому матеріалі, як росіяни обстрілюють будинки людей у Марганці.

Росіяни обстрілюють будинки людей у Марганці

Металевий гараж стояв у кількох метрах від будинку пані Віри — від вибуху в її квартирі винесло вікна. Пані Віра назбирала у помешканні десятки металевих уламків. Один із них, ймовірно, ще й поранив жінку.

Я дивилася телевізор. Воно ж як рвонуло все. Я тільки вогонь побачила, пил і гази. Горло пошкодило, тому я лікуюся, — розповідає жителька Марганця Віра Чернокнижна.

Уламки від російського снаряда розлетілися на десятки метрів, зокрема, і на сусіднє подвір’я подружжя Шахових. Люди в той час були на вулиці. Та вчора вдень російські терористи із безпілотника скинули на подвір’я подружжя снаряд.

Ще один прилетів за паркан, де мешкав сусід. Пані Зоя там садить город. Перед тим нам розповіла, що після попереднього прильоту ледве змушувала себе виходити на вулицю.

Я боюся тепер туди вийти щось посадити, зробити. Я не можу, в мене такий страх панічний, — каже місцева жителька Зоя Шахова.

Попереднього разу прилетіло і у двір до Олександра, на цьому місці в родини була капітальна прибудова. Чоловік каже, за п’ять хвилин до прильоту поїхав з подвір’я разом з бабусею дружини. Вона перед тим поралася у квітнику.

Постраждали на подвір’ї двоє домашніх псів — їх поранило та контузило. У мерії Марганця кажуть, російські війська з окупованої Запорізької області обстрілюють місто та прибережні села громади майже щодня. Усі цілі терористів — мирні жителі.

В нас дуже багато обстрілів. Приблизно з сьомої ранку до сьомої вечора, і вони хаотичні. Нам не зрозумілі цілі. Це просто приватні будинки! — каже секретар Марганецької міськради Анатолій Деркач.

Від липня минулого року руйнувань та пошкоджень в Марганецькій громаді зазнали понад 1400 приватних будинків та квартир.

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