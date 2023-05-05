Остается один пепел! Россияне прицельно обстреливают дома в Марганце

Российские оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу под вечер. Один из снарядов попал прямо в гараж местного жителя. Здание разорвало на части — осталось только пепелище. Смотри и читай в нашем материале, как россияне обстреливают дома людей в Марганце.

Россияне обстреливают дома людей в Марганце

Металлический гараж стоял в нескольких метрах от дома Веры — от взрыва в ее квартире вынесло окна. Вера насобирала в доме десятки металлических обломков. Один из них, вероятно, еще и ранил женщину.

Я смотрела телевизор. Оно как рвануло все. Я только огонь увидела, пыль и газы. Горло повредило, поэтому я лечусь, — рассказывает жительница Марганца Вера Чернокнижная.

Осколки от российского снаряда разлетелись на десятки метров, в том числе и на соседний двор супругов Шаховых. Люди в то время были на улице. Но вчера днем российские террористы с беспилотника сбросили во двор супругов снаряд.

Еще один прилетел за забор, где жил сосед. Зоя там сажает огород. Перед тем нам рассказала, что после предыдущего прилета едва заставляла себя выходить на улицу.

Я боюсь теперь туда выйти что-нибудь посадить, сделать. Я не могу, у меня такой страх панический, — говорит местная жительница Зоя Шахова.

Предыдущий раз прилетело и во двор к Александру — на этом месте у семьи была капитальная пристройка. Мужчина говорит, за пять минут до прилета уехал со двора вместе с бабушкой жены. Она до этого возилась в цветнике.

Пострадали во дворе два домашних пса — их ранило и контузило. В мэрии Марганца говорят, российские войска из оккупированной Запорожской области обстреливают город и прибрежные села общины почти каждый день. Все цели террористов — мирные жители.

У нас очень много обстрелов. Приблизительно с семи утра до семи вечера, и они хаотичны. Нам непонятны цели. Это просто частные дома! — говорит секретарь Марганецкого горсовета Анатолий Деркач.

С июля прошлого года разрушения и повреждения в Марганецкой общине получили более 1400 частных домов и квартир.

Раньше мы рассказывали истории украинских переселенок о страшных днях.

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