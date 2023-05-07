Эвакуация оккупантов и заявления о смене в Бахмуте — ситуация на фронте и карта боевых действий 7 мая 2023

Начались четыреста тридцать восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Наши Силы обороны мужественно защищают наши земли, а гражданские поддерживают их, чем могут.
Мы собрали в один материал карты боевых действий в Украине, аналитику Института изучения войны и отчет Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что финансист ГК Вагнера Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров 6 мая заявили о намерении, чтобы чеченские войска Ахмат заменили силы Вагнера в Бахмуте 10 мая.
Пригожин и Кадыров, вероятно, преследуют цель представить Минобороны России и регулярные российские войска как неэффективные и установить условия, чтобы обвинить Минобороны в любых неудачах России в районе Бахмута.
Хотя потенциальное развертывание войск Ахмата в Бахмуте могло бы в определенной степени увеличить боевую мощь России, заявления Пригожина и Кадырова сильно преувеличены.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных ударов, в том числе по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон. Кроме того, нанес 48 авиационных ударов и совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка.
В общей сложности, за прошедшие сутки враг совершил около 50 атак.
Российские оккупанты проводят эвакуацию местных жителей из временно захваченного Энергодара Запорожской области в направлении населенных пунктов Бердянск и Приморск, на местные базы отдыха. Эвакуации подлежат люди, имеющие российские паспорта.
В течение последних суток авиация Сил обороны совершила 7 ударов по районам, где сосредоточены военная техника и личный состав противника, а также нанесла удар по враждебному зенитно-ракетному комплексу.
В течение последних суток авиация Сил обороны совершила 7 ударов по районам, где сосредоточены военная техника и личный состав противника, а также нанесла удар по враждебному зенитно-ракетному комплексу.
Наши военные успешно уничтожили 7 ударных и 8 разведывательных БПЛА, а также нанесли удары по пункту управления, трем районам сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийскому подразделению на огневой позиции.
Украинского контрнаступления ждет весь мир. Наши западные партнеры помогают подготовиться к нему как можно быстрее и качественнее. Поэтому Дания и Германия передадут еще 80 танков Leopard Украине — читай в нашем материале, что об этом известно.
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Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького