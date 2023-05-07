Эвакуация оккупантов и заявления о смене в Бахмуте — ситуация на фронте и карта боевых действий 7 мая 2023

Начались четыреста тридцать восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Наши Силы обороны мужественно защищают наши земли, а гражданские поддерживают их, чем могут.

Мы собрали в один материал карты боевых действий в Украине, аналитику Института изучения войны и отчет Генштаба.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что финансист ГК Вагнера Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров 6 мая заявили о намерении, чтобы чеченские войска Ахмат заменили силы Вагнера в Бахмуте 10 мая.

Пригожин и Кадыров, вероятно, преследуют цель представить Минобороны России и регулярные российские войска как неэффективные и установить условия, чтобы обвинить Минобороны в любых неудачах России в районе Бахмута.

Хотя потенциальное развертывание войск Ахмата в Бахмуте могло бы в определенной степени увеличить боевую мощь России, заявления Пригожина и Кадырова сильно преувеличены.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 7 мая 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных ударов, в том числе по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон. Кроме того, нанес 48 авиационных ударов и совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка.

В общей сложности, за прошедшие сутки враг совершил около 50 атак.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных вражеских группировок не обнаружено. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений территориальной обороны противника.

признаков формирования наступательных вражеских группировок не обнаружено. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений территориальной обороны противника. На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Заречье, Леоновка и Красный Хутор Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Карповичи, Тимоновичи, Железный Мост и Леоновка Черниговской области; Украинское, Ровно, Сопич, Бояро-Лежачие и Волфин Сумской области, а также Лемищино, Гранов, Казачья Лопань, Стрелка, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Черное и Домашнее в Харьковской области.

за прошедшие сутки враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Заречье, Леоновка и Красный Хутор Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Карповичи, Тимоновичи, Железный Мост и Леоновка Черниговской области; Украинское, Ровно, Сопич, Бояро-Лежачие и Волфин Сумской области, а также Лемищино, Гранов, Казачья Лопань, Стрелка, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Черное и Домашнее в Харьковской области. На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия Синьковки. Обстрелял Красное Первое, Митрофановку, Новомлынск, Дворичную, Западную, Синьковку, Песчаное, Вишневое и Стельмаховку Харьковской области.

противник вел безуспешные наступательные действия Синьковки. Обстрелял Красное Первое, Митрофановку, Новомлынск, Дворичную, Западную, Синьковку, Песчаное, Вишневое и Стельмаховку Харьковской области. На Лиманском направлении противник вел наступательные действия в направлении Белогоровки и Спорного, успеха не имел. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка и Спорное Донецкой области.

противник вел наступательные действия в направлении Белогоровки и Спорного, успеха не имел. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка и Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Вместе с этим, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Богдановки, Ивановского, Предтечиного и Нью-Йорка. От вражеских обстрелов пострадали Веселое, Миньковка, Орехово-Василовка, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Вместе с этим, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Богдановки, Ивановского, Предтечиного и Нью-Йорка. От вражеских обстрелов пострадали Веселое, Миньковка, Орехово-Василовка, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил. Обстрелял Бердичи, Авдеевку, Северное, Карловку, Нетайлово и Первомайское в Донецкой области.

за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил. Обстрелял Бердичи, Авдеевку, Северное, Карловку, Нетайлово и Первомайское в Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Георгиевка и Победа Донецкой области.

подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Георгиевка и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении враждебных наступательных действий не фиксировалось. Оккупанты обстреляли Водяное, Угледар, Пречистовку и Золотую Ниву Донецкой области.

враждебных наступательных действий не фиксировалось. Оккупанты обстреляли Водяное, Угледар, Пречистовку и Золотую Ниву Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Между тем обстрелял, в частности, Бурлацкое, Свободное Поле, Новоселку, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Никополь — Днепропетровской; Золотую Балку, Антоновку и Херсон. Нанес авиаудары по населенным пунктам Веселое и Казацкое Херсонской области.

Российские оккупанты проводят эвакуацию местных жителей из временно захваченного Энергодара Запорожской области в направлении населенных пунктов Бердянск и Приморск, на местные базы отдыха. Эвакуации подлежат люди, имеющие российские паспорта. В течение последних суток авиация Сил обороны совершила 7 ударов по районам, где сосредоточены военная техника и личный состав противника, а также нанесла удар по враждебному зенитно-ракетному комплексу. Наши военные успешно уничтожили 7 ударных и 8 разведывательных БПЛА, а также нанесли удары по пункту управления, трем районам сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийскому подразделению на огневой позиции.

Украинского контрнаступления ждет весь мир. Наши западные партнеры помогают подготовиться к нему как можно быстрее и качественнее. Поэтому Дания и Германия передадут еще 80 танков Leopard Украине — читай в нашем материале, что об этом известно.

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Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького