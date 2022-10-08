Волонтеры — крепкий тыл: Запорожье предоставляет убежище переселенцам

Запорожье с адских дней февральского нашествия чужестранцев упорно держит свой участок украинского фронта.

Придает приют переселенцам, обеспечивает крепкий тыл воинам на передовой, что прямо под боком. Но каждый раз собирает волю в кулак под обильными ракетными обстрелами россиян.

Я осталась без ничего, я бездомная. И из-за кого? Из-за одного сумасшедшего мужчины, пришедшего меня защитить? От кого?, — рассказывает жительница Херсона.

Город и жители за эти месяцы войны изменились. Люди упорно делают то, что имеют ради совместной победы. Но при малейшей спокойной, без воздушных тревог, возможности пытаются жить привычным бытием.

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