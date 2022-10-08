Волонтеры — крепкий тыл: Запорожье предоставляет убежище переселенцам

Запорожье с адских дней февральского нашествия чужестранцев упорно держит свой участок украинского фронта.
Придает приют переселенцам, обеспечивает крепкий тыл воинам на передовой, что прямо под боком. Но каждый раз собирает волю в кулак под обильными ракетными обстрелами россиян.
Я осталась без ничего, я бездомная. И из-за кого? Из-за одного сумасшедшего мужчины, пришедшего меня защитить? От кого?, — рассказывает жительница Херсона.
Я осталась без ничего, я бездомная. И из-за кого? Из-за одного сумасшедшего мужчины, пришедшего меня защитить? От кого?, — рассказывает жительница Херсона.
Город и жители за эти месяцы войны изменились. Люди упорно делают то, что имеют ради совместной победы. Но при малейшей спокойной, без воздушных тревог, возможности пытаются жить привычным бытием.
Как волонтеры и жители помогают беженцам и пострадавшим — смотрите в Вікнах.
Смотрите также, как Даша из Одессы собирает деньги на дроны для ВСУ.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!