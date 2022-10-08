Волонтери – міцний тил: Запоріжжя надає прихисток переселенцям

Логістично-волонтерське Запоріжжя з пекельних днів лютневої навали чужинців завзято тримає свою ділянку українського фронту.

Надає прихисток переселенцям, забезпечує міцній тил воїнам на передовій, що просто під боком. Та щоразу збирає волю в кулак під рясними ракетними обстрілами росіян.

Я осталась без нічого, я безхатченко. І через кого? Через одного божевільного чоловіка, який прийшов мене захистить? Від кого? — питаає мешканка Херсона.

Місто та мешканці за ці місяці війни змінилися. Люди вперто роблять те, що мають, заради спільної перемоги. Та водночас за найменшої спокійної, без повітряних тривог, нагоди намагаються жити звичним буттям.

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