Украина

Восстановленное и новое жилье для всех украинцев — Зеленский записал новое обращение и анонсировал изменения

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 16 апреля 2022, 23:42
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О Мариуполе, вооружении ВСУ и гарантиях безопасности от партнеров — большое интервью Зеленского
0:00:57
Зарин: що це за хімічна зброя та як захиститися і надати першу допомогу
Зарин: что это за химическое оружие и как защититься и оказать первую помощь
0:01:42
село Андріївка
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