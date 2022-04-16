Восстановленное и новое жилье для всех украинцев — Зеленский записал новое обращение и анонсировал изменения

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля записал очередное обращение к украинцам и миру.

Каждый и каждый в Украине имеют право на свое жилье, на свой собственный дом или свою квартиру.

Все, чье жилье разрушили оккупанты, и все, кто долгие годы стоял в очереди. Весь наш народ, заслуживающий жизни в современной среде.

А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию!

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Абсолютно не сомневаюсь, что нам удастся не только восстановить разрушенное, но и восстановить справедливость относительно тех, чье право на жилье было нарушено, — говорит президент.

Через Дію уже можно подавать заявку на возмещение утраченного жилья — кто и как получит компенсацию.

Провел сегодня совещание, посвященное восстановлению наших городов и общин, которые оккупанты пытались уничтожить.

Задача не только в том, чтобы физически восстановить разрушенную инфраструктуру и вернуть потерянное людям. Сейчас – исторический момент.

Мы можем раз и навсегда решить многие устаревшие проблемы всей среды нашей жизни: сделать качественное городское планирование там, где его не было; учесть реальные транспортные потоки; гарантировать энергосбережение; экологичность материалов; инклюзивность.

Еще в прошлом году я ставил задачу правительства сделать все, чтобы в этом году можно было обеспечить жильем всех стоящих в очереди ветеранов. Дальше мы планировали перейти к обеспечению жильем всех военных.

Сейчас мы фактически расширяем эту задачу на масштаб всего государства и детализируем ее так, чтобы это было настоящей модернизацией украинских городов и общин. А еще совмещаем это с программой энергомодернизации жилья.

Я поставил задачу, чтобы на первом этапе были обеспечены временным жильем все наши переселенцы. Те, чей дом разрушен войной. Временным – пока не восстановим их жилье. Или пока люди не получат компенсации – квадратными метрами или деньгами.

На втором этапе восстанавливаем то, что оккупанты пытались уничтожить. Все города и общины, которые пострадали. А на третьем этапе обеспечиваем жильем всех, кто защищал или защищает государство, кто работал или работает в интересах общества, а собственного жилья так и не имеет.

Чтобы реализовать этот проект, мы уже привлекаем ведущих архитекторов, весь потенциал государства и международную поддержку. Добавим участие компаний, государств-партнеров, международных доноров.

Обсудили и вопросы мемориализации того, что украинцы пережили во время этой войны. Как сохранить частицы этого опыта, чтобы он всегда напоминал всем поколениям наших людей, от какого жестокого и бессмысленного нашествия Украина смогла отбиться.

Как один из примеров готовится проект мемориального комплекса, который расскажет историю разрушенного моста в Киевской области. Который соединял Ирпень и Бучу с Киевом. Историю людей, спасавшихся по этому мосту и этой дороге в Киев от российских захватчиков.

Говорил сегодня с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Об оборонной и другой поддержке для Украины. Об ужесточении санкций против России. О ситуации на разных направлениях боевых действий в Украине, особенно – о Мариуполе и о вариантах помощи защитникам города и гражданским людям.

Ситуация в Мариуполе остается очень жесткой. Просто нечеловеческой. Такой ее сделала Россия. Повлиять на это можно только двумя путями. Или партнеры предоставят Украине все необходимое тяжелое оружие и самолеты, причем без преувеличения немедленно. Чтобы мы могли снизить давление оккупантов на Мариуполь и деблокировать его . Или – переговорный путь, на котором роль партнеров должна быть определяющей.

Хотя мы слышали много намерений от тех, кто хотел помочь и кто действительно пользуется международным авторитетом, но ни одно из них пока не реализовалось. Впрочем, мы не оставим эти попытки.