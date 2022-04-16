Восстановленное и новое жилье для всех украинцев — Зеленский записал новое обращение и анонсировал изменения

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля записал очередное обращение к украинцам и миру.
Каждый и каждый в Украине имеют право на свое жилье, на свой собственный дом или свою квартиру.
Каждый и каждый в Украине имеют право на свое жилье, на свой собственный дом или свою квартиру.
Все, чье жилье разрушили оккупанты, и все, кто долгие годы стоял в очереди. Весь наш народ, заслуживающий жизни в современной среде.
Абсолютно не сомневаюсь, что нам удастся не только восстановить разрушенное, но и восстановить справедливость относительно тех, чье право на жилье было нарушено, — говорит президент.
Смотри полное видео обращение Зеленского 16 апреля:
Позже Владимир Зеленский записал ещё одно короткое мотивирующее видео.
Напомним, ранее мы публиковали большое интервью Зеленского украинским СМИ, где он рассказал о ситуации в Мариуполе, предоставлении Украине оружия и поддержке партнеров.