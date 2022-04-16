Відновлене та нове житло для всіх українців — Зеленський записав нове звернення та анонсував зміни

Президент України Володимир Зеленський 16 квітня записав чергове звернення до українців та світу.

Кожен і кожна в Україні мають право на своє житло, на свій власний дім чи свою власну квартиру.

Всі, чиє житло зруйнували окупанти, і всі, хто довгі роки стояв у черзі. Весь наш народ, який заслуговує на життя в сучасному середовищі.

Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію!

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Абсолютно не маю сумнівів, що нам вдасться не тільки відновити зруйноване, а й відновити справедливість щодо тих, чиє право на житло було порушене, — каже президент.

Через Дію вже можна подавати заявку на відшкодування втраченого житла — хто і як отримає компенсацію.

Провів сьогодні нараду, присвячену відбудові наших міст і громад, які окупанти намагалися знищити.

Завдання не тільки в тому, щоб фізично відновити зруйновану інфраструктуру та повернути людям втрачене. Зараз історичний момент.

Ми можемо раз і назавжди вирішити багато застарілих проблем усього середовища нашого життя: зробити якісне міське планування там, де його не було; врахувати реальні транспортні потоки; гарантувати енергозбереження; екологічність матеріалів; інклюзивність.

Ще минулого року я ставив завдання Уряду зробити все, щоб цьогоріч можна було забезпечити житлом усіх ветеранів, які стояли в черзі. Далі ми планували перейти до забезпечення житлом усіх військових.

Зараз ми фактично розширюємо те тогорічне завдання на масштаб всієї держави й деталізуємо його так, щоб це було справжньою модернізацією українських міст та громад. А ще поєднуємо це з програмою енергомодернізації житла.

Я поставив сьогодні завдання, щоб на першому етапі були забезпечені тимчасовим житлом усі наші переселенці. Ті, чий дім зруйнований війною. Тимчасовим – поки не відновимо їхнє житло. Або поки люди не отримають компенсацію – квадратними метрами чи грошима.

На другому етапі відновлюємо те, що окупанти намагалися знищити. Всі міста і громади, які постраждали. А на третьому етапі забезпечуємо житлом усіх тих, хто захищав чи захищає державу, хто працював чи працює в інтересах суспільства, а власного житла так і не має.

Щоб реалізувати цей проект, ми вже залучаємо провідних архітекторів, увесь потенціал держави та міжнародну підтримку. Додамо участь компаній, держав-партнерів, міжнародних донорів.

Обговорили й питання меморіалізації того, що українці пережили під час цієї війни. Як зберегти частинки цього досвіду, щоб він завжди нагадував усім поколінням наших людей, від якої жорстокої і безглуздої навали Україна змогла відбитись.

Як один з прикладів, готується проект меморіального комплексу, який розповість історію зруйнованого мосту в Київській області. Який зʼєднував Ірпінь та Бучу з Києвом. Історію людей, які рятувалися цим мостом та цією дорогою в Київ від російських загарбників.

Говорив сьогодні з премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном і з премʼєр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон. Про оборонну та іншу підтримку для України. Про посилення санкцій проти Росії. Про ситуацію на різних напрямках бойових дій в Україні, а особливо – про Маріуполь та про варіанти допомоги захисникам міста і цивільним людям.

Ситуація в Маріуполі залишається максимально жорсткою. Просто нелюдською. Такою її зробила Росія. Вплинути на це можна тільки двома шляхами. Або партнери дадуть Україні всю необхідну важку зброю і літаки, причому без перебільшення негайно. Щоб ми могли знизити тиск окупантів на Маріуполь і деблокувати його . Або – переговорний шлях, на якому також роль партнерів має бути визначальною.

Хоча ми чули багато намірів від тих, хто хотів допомогти й хто дійсно користується міжнародним авторитетом, але жоден з них поки що не реалізувався. Втім, ми не полишимо цих намагань.