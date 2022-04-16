Відновлене та нове житло для всіх українців — Зеленський записав нове звернення та анонсував зміни

Президент України Володимир Зеленський 16 квітня записав чергове звернення до українців та світу.
Кожен і кожна в Україні мають право на своє житло, на свій власний дім чи свою власну квартиру.
Кожен і кожна в Україні мають право на своє житло, на свій власний дім чи свою власну квартиру.
Всі, чиє житло зруйнували окупанти, і всі, хто довгі роки стояв у черзі. Весь наш народ, який заслуговує на життя в сучасному середовищі.
Абсолютно не маю сумнівів, що нам вдасться не тільки відновити зруйноване, а й відновити справедливість щодо тих, чиє право на житло було порушене, — каже президент.
Дивись повне відео звернення Зеленського 16 квітня:
Пізніше Володимир Зеленський записав ще одне коротке мотиваційне відео.
Нагадаємо, раніше ми публікували велике інтерв’ю Зеленського українським ЗМІ, де він розповів про ситуацію у Маріуполі, надання Україні зброї та підтримку партнерів.