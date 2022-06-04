Возможности увидеть правду нет! Что происходит в изолированной Херсонской области сегодня

Херсонская область остается изолированной: без телевидения, Интернета и возможности выехать на подконтрольную Украине территорию.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал о сложной ситуации в области.

Пятые сутки нет связи

Связи в области нет. Пятые сутки уже. Если вчера еще была надежда, что все-таки появится связь украинских операторов и мобильный интернет, то после обеда эта надежда уже исчезла, — отмечает он.

По его словам, оккупационные власти пытаются убедить людей в том, что украинская сторона отказывается подавать сигнал. Но на самом деле именно россияне отключили питание подстанций по всей области.

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В то же время они продают свои сим-карты по 50 грн. Но даже купившие их себе не могут дозвониться родственникам, ведь российские операторы не связываются с украинскими.

Кроме того, чтобы купить сим-карту, обязательно нужно просканировать свой паспорт. Таким образом оккупанты собирают персональные данные украинцев. Это может понадобиться для проведения псевдореферендума.

Возможности увидеть правду нет

Стационарный интернет от российских операторов в области все-таки есть. Херсонцы используют его через VPN, чтобы заходить на украинские ресурсы. Однако оккупанты это поняли и пытаются блокировать использование VPN.

Вот такой отброс в прошлое, в 90-е годы, когда люди не имели устойчивой связи. Но хотя бы была стационарная. А сейчас и она отключена в оккупированной Херсонской области, — говорит Хлань.

Что касается телевидения, то россияне уже давно захватили все местные телеканалы и ведут свое пропагандистское вещание. Поэтому у херсонцев нет возможности увидеть правдивую информацию о войне в Украине.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям рассказала, что делать, если мобильная связь недоступна.