Можливості побачити правду немає! Що відбувається в ізольованій Херсонській області сьогодні

Херсонська область залишається ізольованою: без телебачення, інтернету та можливості виїхати на підконтрольну Україні територію.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів про складну ситуацію в області.

П’яту добу немає зв’язку

Зв’язку в області немає. П’яту добу вже. Якщо вчора ще була надія на те, що все-таки з’явиться зв’язок українських операторів і мобільний інтернет, то по обіді ця надія вже зникла, — зазначає він.

За його словами, окупаційна влада намагається переконати людей у тому, що це українська сторона відмовляється подавати сигнал. Але насправді саме росіяни вимкнули живлення підстанцій в усій області.

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Натомість вони продають свої сім-картки по 50 грн. Але навіть ті, хто придбав їх собі, не можуть додзвонитись родичам, адже російські оператори не зв’язуються з українськими.

Крім того, щоб купити сім-картку, обов’язково треба просканувати свій паспорт. Таким чином окупанти збирають персональні дані українців. Це може їм знадобитись для проведення псевдореферендуму.

Можливості побачити правду немає

Стаціонарний інтернет від російських операторів в області все-таки є. Херсонці використовують його через VPN, щоб заходити на українські ресурси. Проте окупанти це зрозуміли та намагаються блокувати користування VPN.

Ось таке відкидання в минуле, в 90-ті роки, коли люди не мали сталого зв’язку. Але хоча б був стаціонарний. А зараз і він відключений в окупованій Херсонщині, — каже Хлань.

Що ж до телебачення, то окупанти вже давно захопили всі місцеві телеканали й ведуть своє пропагандистське мовлення. Тож наразі херсонці не мають жодної можливості побачити правдиву інформацію про війну в Україні.

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій розповіла, що робити, якщо мобільна мережа недоступна.