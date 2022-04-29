Возвращаются домой и выходят в город, чтобы увидеть других. Какая ситуация в Гостомеле

После 42-х дней оккупации Гостомель оживает. В поселок начали возвращаться местные жители. Возобновляют работу предприниматели.
Здесь до сих пор нет газа, света, воды, плохо работает связь. Но, несмотря ни на что, жители города не сдаются и шаг за шагом пытаются вернуть разбитый Гостомель к жизни.
Коммунальщики заново прокладывают свет, а в центре города приезжие продавцы торгуют свежими продуктами. Бывший местный рынок — разрушен. Раньше там всегда было многолюдно, теперь работает только один киоск.
Однако сюда приходят не только за продуктами, но и увидеть других жителей.
Однако сюда приходят не только за продуктами, но и увидеть других жителей.
Несмотря на торговлю, львиную часть продуктов жители Гостомеля получают от волонтеров. Пункт помощи работает с первого дня деоккупации и пытается снабжать людей всем необходимым.
Также большую очередь можно увидеть возле СТО, ведь она наконец-то начала работать. Мастер ремонтирует машины без выходных.
Под обстрелами кафиров до сих пор находятся украинские города. Ранее мы рассказывали об обстреле Харькова 28 апреля.