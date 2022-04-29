Повертаються додому та виходять в місто, щоб побачити інших. Яка ситуація в Гостомелі

Після 42-ох днів окупації Гостомель оживає. До селища почали повертатися місцеві жителі. Відновлюють роботу підприємці.

Тут досі немає газу, світла, води, погано працює зв’язок. Та попри все, тамтешні жителі не здаються і крок за кроком намагаються повернути розтрощений Гостомель до життя.

Комунальники заново прокладають світло, а в центрі міста приїжджі продавці торгують свіжими продуктами. Колишній місцевий ринок — зруйнований. Раніше там завжди було велелюдно, тепер там працює лише один кіоск.

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Проте сюди приходять не тільки за продуктами, а щоб побачити інших жителів.

Попри торгівлю, левову частину продуктів мешканці Гостомеля отримують від волонтерів. Пункт допомоги працює з першого дня деокупації та намагається забезпечувати людей усім необхідним.

Також велику чергу можна побачити біля СТО, адже вона нарешті почала працювати. Майстер ремонтує машини без вихідних.

Під обстрілами окупантів досі знаходяться українські міста. Раніше ми розповідали про обстріл Харкова 28 квітня.