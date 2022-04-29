Україна

Повертаються додому та виходять в місто, щоб побачити інших. Яка ситуація в Гостомелі

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 29 Квітня 2022, 20:30

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