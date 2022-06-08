Возвращаются домой, которого больше нет. Бородянка приходит в себя от пережитого ужаса

Бородянка – небольшой городок под Киевом, который уже третий месяц отходит от войны.

В центре стоят разрушенные дома, в окрестностях – кое-где сожжена техника. После освобождения многие вернулись домой, впрочем, жить негде – потому что российская армия “освободила” их от жилья, поэтому приходится ютиться у родственников и соседей.

Под завалами только одного дома, после налета российской авиации оказалось более полусотни человек. Тела 24-х удалось достать из-под плит только через месяц сразу после освобождения Бородянки.

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