Повертаються додому, якого більше немає. Бородянка оговтується від пережитого жаху

Бородянка – невелике містечко під Києвом, яке вже третій місяць відходить від війни.

У центрі стоять зруйновані будинки, на околицях – подекуди спалена техніка. Після звільнення чимало людей повернулося додому, утім жити ніде – бо російська армія “асвабаділа” їх від житла, тому доводиться тулитися у родичів та сусідів.

Під завалами лише одного будинку після нальоту російської авіації опинилося понад пів сотні людей. Тіла 24-х вдалося дістати з-під плит лише через місяць — одразу після звільнення Бородянки.

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