Україна

Повертаються додому, якого більше немає. Бородянка оговтується від пережитого жаху

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 08 Червня 2022, 08:00

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