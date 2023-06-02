Папа погиб еще до его рождения, поэтому ребенок без права на выплаты: все о тонкостях закона

Дети, родившиеся после гибели отца-военнослужащего, не имеют права на помощь. Речь идет о части из 15 миллионов гривен, которые поровну распределяют на всех членов семьи.

Этих деток в список не вносят, потому что в момент смерти отца-военного их еще не было. Звучит как абсурд, но таких историй много. Все из-за несовершенно прописанной нормы в законе.

Один из таких детей — семимесячный Алексей. Он еще совсем крохотный, но уже демонстрирует характер как у папы. В семейном альбоме полно фотографий отца, но в нем никогда уже не будет общей фотографии с сынишкой, которого так хотел.

Папа мальчика — десантник Олег Кулаковский, погибший в первый же день полномасштабного вторжения в Сумской области.

По словам собратьев, я узнала, что он погиб мгновенно. Его машина сдетонировала, — рассказывает жена военного Анна.

Через месяц после смерти мужа Анна узнала, что беременна. Делится, что очень боялась потерять ребенка из-за сильного стресса. Вернулась к жизни только после рождения сына. Родился мальчик на День защитника — 14 октября.

Однако теперь у женщины новое испытание — добиться, чтобы сыну выплатили пособие за папу-героя, без которого самостоятельно поставить ребенка на ноги будет трудно.

По закону одноразовую компенсацию в 15 миллионов гривен распределяют поровну между членами семьи. Права на нее имеют родители, официальные супруги, несовершеннолетние дети и те, кто был на содержании погибшего.

Казалось бы, Алексей должен получить свою долю, но Министерство обороны отказывает, поскольку согласно закону зачатые, но не рожденные дети военнослужащих пока не входят в субъектный состав получателей единоразовой денежной помощи.

Адвокат Дмитрий Йовдий говорит, что эти дети имеют право получать пенсию из-за потери кормильца, но почему-то не могут получить эту помощь. Все из-за несовершенно прописанной нормы и трактовки Минобороны.

Однако эту ситуацию уже пытаются исправить. В парламенте уже есть два законопроекта, предлагающих внести изменения в распределение. Один из них уже прошел профильный комитет, а шансы на его поддержку высоки, поскольку выделение дополнительных средств в этом случае не требуется. Речь идет только о справедливом перераспределении.

Также раньше мы рассказывали, как женам погибших военных получить помощь во время войны.

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