Тато загинув ще до її народження, тому дитина без права на виплати: все про тонкощі закону

Діти, які народилися після загибелі батька-військовослужбовця, не мають права на допомогу. Йдеться про частку із 15 мільйонів гривень, які порівну розподіляють на всіх членів сім’ї.

Цих діток до списку не вносять, бо в момент смерті батька-військового їх ще не було. Звучить як абсурд, але таких історій чимало. Усе через недосконало прописану норму в законі.

Один із таких дітей — семимісячний Олексійко. Він ще зовсім крихітний, але вже демонструє характер як у тата. У сімейному альбомі повно фотографій батька, але в ньому ніколи вже не буде спільної світлини із синочком, якого так хотів.

Тато хлопчика — десантник Олег Кулаковський, який загинув першого ж дня повномасштабного вторгнення на Сумщині.

Зі слів побратимів я дізналась, що він загинув миттєво. Його машина здетонувала, — розповідає дружина військового Анна.

За місяць після смерті чоловіка Анна дізналася, що вагітна. Ділиться, що дуже боялась втратити дитину через сильний стрес. Повернулася до життя лише після народження синочка. Народився хлопчик на День захисника — 14 жовтня.

Однак тепер у жінки нове випробування — добитися, щоб сину виплатили допомогу за тата-героя, без якої самотужки поставити дитину на ноги буде важко.

За законом, одноразову компенсацію в 15 мільйонів гривень розподіляють порівну між членами родини. Право на неї мають батьки, офіційні чоловік чи дружина, неповнолітні діти та ті, хто був на утриманні загиблого.

Здавалося б, Олексійко мусить отримати свою частку, але Міністерство оборони відмовляє, оскільки відповідно до закону зачаті, але не народжені діти військовослужбовців наразі не належать до суб’єктного складу отримувачів одноразової грошової допомоги.

Адвокат Дмитро Йовдій каже, що ці діти мають право отримувати пенсію через втрату годувальника, але чомусь не можуть отримати цю допомогу. Усе — через недосконало прописану норму й трактування Міноборони.

Однак цю ситуацію вже намагаються виправити. У парламенті є два законопроекти, які пропонують внести зміни до розподілу. Один з них вже пройшов профільний комітет, а шанси на його підтримку — високі, оскільки виділення додаткових коштів у цьому випадку не потрібно. Йдеться лише про справедливий перерозподіл.

Також раніше ми розповідали, як дружинам загиблих військових отримати допомогу під час війни.

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