Украина

Все отстроим, все живы! Мэр Бучи о последствиях разгрома колонны оккупантов

Елена Яковлева, редактор сайта 28 февраля 2022, 19:35
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Розгром колони окупантів у Бучі - мер показав наслідки зіткнення
Все отстроим, все живы! Мэр Бучи о последствиях разгрома колонны оккупантов
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