Все отстроим, все живы! Мэр Бучи о последствиях разгрома колонны оккупантов

Вооруженные силы Украины остановили колонну врага в Буче. Мэр города показал последствия разгрома оккупантов.
Частный сектор, который рядом, тоже получил повреждения, но все отстроим. Все живы, все здоровы, – сказал Анатолий Федорук.
Частный сектор, который рядом, тоже получил повреждения, но все отстроим. Все живы, все здоровы, – сказал Анатолий Федорук.
Напомним, 28 февраля утром в Киеве закончился комендантский час. Однако уже в 20:00 он снова начнется и будет действовать до 07:00 завтра. Смотри, какая ситуация в Киеве сегодня, 28.02.2022.