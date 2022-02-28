Усе відбудуємо, всі живі! Мер Бучі про наслідки розгрому колони окупантів

Збройні сили України зупинили колону ворога у Бучі. Мер міста показав наслідки розгрому окупантів.
Приватний сектор, який поруч, теж отримав пошкодження, але все відбудуємо. Усі живі, всі здорові, — сказав Анатолій Федорук.
Приватний сектор, який поруч, теж отримав пошкодження, але все відбудуємо. Усі живі, всі здорові, — сказав Анатолій Федорук.
Нагадаємо, 28 лютого вранці в Києві закінчилася комендантська година. Проте вже о 20:00 вона знову почнеться та діятиме до 07:00 завтра. Дивися, яка ситуація в Києві на сьогодні, 28.02.2022.