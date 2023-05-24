Бюрократический ад закончился? Как экспорт дронов из Польши в Украину стал проще

Вмешательство правительства потребовалось, чтобы решить проблему с импортом беспилотников — сейчас они едва ли не самые востребованные средства на фронте.

Дроны без преувеличения меняют ход войны и спасают жизнь украинским военным. Поэтому, наверное, чаще всего наши защитники просят у волонтеров именно их. Между тем, закупить дроны бывает очень сложно.

Цены в Украине — заоблачные, а чтобы завезти из Европы, до недавнего времени нужно было пройти настоящий бюрократический ад, из-за которого квадрокоптеры застревали на таможне иногда на несколько месяцев.

Эти дроны — промышленные, до начала полномасштабного вторжения ввезти их из Европы не составляло никаких проблем.

Но осенью прошлого года европейские таможенники вспомнили, что это так называемые товары двойного назначения. Чтобы вывезти такой беспилотник из Европы, нужно одноразовое экспортное разрешение. А это настоящий бюрократический квест.

Украинские волонтеры и члены правительства на протяжении нескольких месяцев убеждали Польшу дать зеленый свет таким нужным на передовой дронам.

И вот в прошлом месяце Польша упростила условия экспорта дронов в Украину. Теперь достаточно оформить постоянное генеральное разрешение в Министерстве развития и технологий Польши, написав письмо по электронному адресу.

Напомним, ранее мы рассказывали о дронах-камикадзе Shahed-136 и как они работают.

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