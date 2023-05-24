Бюрократичне пекло закінчилось? Як експорт дронів з Польщі в Україну став простішим

Втручання уряду було потрібне, аби владнати проблему з імпортом безпілотників — нині вони чи не найбільш потрібні засоби на фронті.

Дрони без перебільшення змінюють хід війни та рятують життя українським військовим. Тож, мабуть, найчастіше наші оборонці просять у волонтерів саме їх. Тим часом закупити дрони буває дуже складно.

Ціни в Україні — захмарні, а щоб завезти з Європи, донедавна потрібно було пройти справжнє бюрократичне пекло, через яке квадрокоптери застрягали на митниці іноді на кілька місяців.

Ці дрони — промислові, до початку повномасштабного вторгнення завезти їх з Європи було не проблемою. Та торік восени європейські митники згадали, що це так звані товари подвійного призначення!

Щоб вивезти такий безпілотник з Європи, потрібен одноразовий експортний дозвіл. А це — справжній бюрократичний квест.

Українські волонтери та урядовці впродовж кількох місяців переконували Польщу дати зелене світло таким потрібним на передовій дронам. І ось минулого місяця Польща спростила умови експорту дронів в Україну.

Тепер достатньо оформити постійний генеральний дозвіл у Міністерстві розвитку і технологій Польщі, написавши листа на електронну адресу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про дрон-камікадзе Shahed-136 та як він працює.

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