ВСУ остановили врага в Харьковской области, проводится эвакуация из Липцев: последние новости о ситуации

Ситуация в Харьковской области остается сложной, враг беспощадно обстреливает город и область КАБами. Уже известно и о расстрелах гражданских людей в Волчанске. Так, 22 мая вражеский FPV-дрон попал в крышу служебного автомобиля полиции. Именно в это время сотрудники проводили эвакуационные мероприятия. Один полицейский погиб, второй получил ранения.

Генштаб сообщил, что Силы обороны остановили оккупантов на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия.

Об этом заявил представитель Главного оперативного управления ГШ Игорь Прохоренко во время брифинга в Media Center Ukraine.

— Основные действия проходят в Харьковской, Донецкой областях. Что касается Харьковского направления, противник ведет наступательные операции с целью создания буферной зоны. Пока враг остановлен, ситуация контролируемая, проводятся контрнаступательные действия, — сказал полковник Игорь Прохоренко.

По его словам, россияне стремятся с востока обойти Купянск, но успеха не имеют.

Силы обороны знают о планах врага и делают все, чтобы их сорвать, — добавил представитель Генштаба.

На севере Харьковской области идет эвакуация людей из приграничных населенных пунктов, которые беспощадно обстреливают враг. Правоохранители показали, как вывозили в безопасное место жителей Липецкой общины — однако желающих покинуть дом — немного.

— Люди гибнут от вражеских обстрелов, потому что они ждут. Приходится по пять километров пешком проходить, говорить с ними.

Хорошо, если согласны. Но, бывает, мы тщетно ходим. А потом приходится скорую вызвать, — делится заместитель начальника местной полиции Виктор Йена.

Липцы уже были под оккупацией россиян, теперь враг стирает общину с лица земли. Полиция призывает людей эвакуироваться, говорить о необходимости своих близких.

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