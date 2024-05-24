Україна

ЗСУ зупинили ворога на Харківщині, проводиться евакуація з Липців: останні новини про ситуацію

Ярослава Марущенко 24 Травня 2024, 15:10

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