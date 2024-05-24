ЗСУ зупинили ворога на Харківщині, проводиться евакуація з Липців: останні новини про ситуацію

Ситуація на Харківщині залишається складною, ворог нещадно обстрілює місто та область КАБами. Вже відомо й про розстріли цивільних у Вовчанську. Так, 22 травня ворожий FPV-дрон влучив у дах службового автомобіля поліції. Саме в цей час працівники проводили евакуаційні заходи. Один поліцейський загинув, другий — отримав поранення.
Генштаб повідомив, що Сили оборони зупинили окупантів на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії.
Генштаб повідомив, що Сили оборони зупинили окупантів на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії.
Про це заявив представник Головного оперативного управління ГШ Ігор Прохоренко під час брифінгу в Media Center Ukraine.
— Основні дії відбуваються на Харківщині, Донеччині. Що стосується Харківського напрямку — противник веде наступальні операції з метою створення буферної зони. Наразі ворог зупинений, ситуація контрольована, проводяться контрнаступальні дії, — сказав полковник Ігор Прохоренко.
За його словами, росіяни прагнуть зі сходу обійти Купʼянськ, але успіху не мають.
Сили оборони знають про плани ворога та роблять все, щоб їх зірвати, — додав представник Генштабу.
Сили оборони знають про плани ворога та роблять все, щоб їх зірвати, — додав представник Генштабу.
На півночі Харківщини триває евакуація людей із прикордонних населених пунктів, які нещадно обстрілює ворог. Правоохоронці показали, як вивозили у безпечніше місце жителів Липецької громади — однак тих, хто бажає покинути домівку, не так і багато.
— Люди гинуть від ворожих обстрілів, бо вони чекають. Доводиться по пʼять кілометрів пішки проходити, говорити з ними.
Добре, якщо погоджуються. Але, буває, ми марно ходимо. А потім доводиться швидку викликати, — ділиться заступник начальника місцевої поліції Віктор Єна.
Добре, якщо погоджуються. Але, буває, ми марно ходимо. А потім доводиться швидку викликати, — ділиться заступник начальника місцевої поліції Віктор Єна.
Липці вже були під окупацією росіян, тепер ворог стирає громаду з лиця землі. Поліція закликає людей евакуйовуватися, говорити про потребу своїм близьким.
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