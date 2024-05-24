ЗСУ зупинили ворога на Харківщині, проводиться евакуація з Липців: останні новини про ситуацію

Ситуація на Харківщині залишається складною, ворог нещадно обстрілює місто та область КАБами. Вже відомо й про розстріли цивільних у Вовчанську. Так, 22 травня ворожий FPV-дрон влучив у дах службового автомобіля поліції. Саме в цей час працівники проводили евакуаційні заходи. Один поліцейський загинув, другий — отримав поранення.

Генштаб повідомив, що Сили оборони зупинили окупантів на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії.

Про це заявив представник Головного оперативного управління ГШ Ігор Прохоренко під час брифінгу в Media Center Ukraine.

— Основні дії відбуваються на Харківщині, Донеччині. Що стосується Харківського напрямку — противник веде наступальні операції з метою створення буферної зони. Наразі ворог зупинений, ситуація контрольована, проводяться контрнаступальні дії, — сказав полковник Ігор Прохоренко.

За його словами, росіяни прагнуть зі сходу обійти Купʼянськ, але успіху не мають.

Сили оборони знають про плани ворога та роблять все, щоб їх зірвати, — додав представник Генштабу.

На півночі Харківщини триває евакуація людей із прикордонних населених пунктів, які нещадно обстрілює ворог. Правоохоронці показали, як вивозили у безпечніше місце жителів Липецької громади — однак тих, хто бажає покинути домівку, не так і багато.

— Люди гинуть від ворожих обстрілів, бо вони чекають. Доводиться по пʼять кілометрів пішки проходити, говорити з ними.

Добре, якщо погоджуються. Але, буває, ми марно ходимо. А потім доводиться швидку викликати, — ділиться заступник начальника місцевої поліції Віктор Єна.

Липці вже були під окупацією росіян, тепер ворог стирає громаду з лиця землі. Поліція закликає людей евакуйовуватися, говорити про потребу своїм близьким.

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