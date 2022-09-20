Расстреляли всю семью на глазах бабушки: Высокополье приходит в себя после оккупации

Две недели назад воины ВСУ совершили масштабный прорыв, освободили Харьковскую область, заставив врага убегать. Наконец за полгода оккупации над Высокопольем развевается украинский флаг.

За время российской оккупации поселок разрушили на 80%, били по нему из всего имевшегося вооружения. Разбитые артиллерией дома, разрушенные танками админздания — это еще не самое страшное.

В российской оккупации оказались 300 местных жителей, которые все это время ждали освобождения и молились. Услышав, что воины ВСУ зашли в село, многие не поверили собственному счастью, ведь жизнь с оккупантами была невыносимой.

Сейчас открывается множество жестоких преступлений россиян в Высокополье. Слова, которыми мирные жители описывают оккупантов — мародеры и убийцы.

Враги издевались и убивали людей. Например, весной они на глазах у 75-летней женщины в упор расстреляли ее семью.

Хоронить умерших разрешали только на старом, давно заброшенном кладбище, ведь на новом обустроили свои позиции. Поселялись они в домах людей, успевших уехать.

После деоккупации многие жители возвращаются, чтоб увидеть, во что враги превратили их дом. Говорят, теперь здания похожи на конюшню.

Неподалеку стоит микроавтобус с техникой и женским бельем. Вещи собирали со всего села, но не успели вывезти.

Поскольку Высокополье — это стратегический населенный пункт для продвижения наших армейцев вглубь Херсона, враги кроют его Градами и обстреливают из 120-х минометов.

Особого успеха оккупанты не имеют. За последний месяц украинские бойцы освободили еще 11 сел и не собираются останавливаться. Какие именно населенные пункты в Харьковской области освободили ВСУ, читай в нашем материале.

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