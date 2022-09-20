Розстріляли всю родину на очах бабусі: Високопілля оговтується від окупації

Два тижні тому воїни ЗСУ здійснили масштабний прорив, звільнили Харківщину, змусивши ворога тікати. Нарешті за півроку окупації над Високопіллям замайорів український стяг.

За час російського господарювання селище зруйнували на 80%, гатили по ньому з усього озброєння, яке мали. Розбиті артилерією будинки, потрощені танками адмінбудівлі — це ще не найстрашніше.

У російській окупації опинилися 300 місцевих жителів, які весь цей час чекали на звільнення й молилися. Почувши, що воїни ЗСУ зайшли в село, багато хто не повірив своєму щастю, адже життя з окупантами було нестерпним.

Зараз відкривається багато жорстоких злочинів росіян. Слова, якими мирні жителі Високопілля описують окупантів — мародери та вбивці.

Вороги знущалися та вбивали людей. До прикладу, навесні вони на очах у 75-річної жінки впритул розстріляли її родину.

Ховати померлих дозволяли лише на старому, давно покинутому цвинтарі, адже на новому облаштували свої позиції. Оселялися в будинках людей, які встигли виїхати.

Після деокупації багато жителів Високопілля повертаються, щоб побачити, на що вороги перетворили їхній дім. Кажуть, що помешкання тепер схожі на стайні.

Неподалік стоїть мікроавтобус із технікою та жіночою білизною. Речі збирали з усього села, однак не встигли вивезти.

Оскільки це стратегічний населений пункт для просування наших армійців углиб Херсонщини, вороги криють його Градами та обстрілюють зі 120-х мінометів.

Особливого успіху окупанти не мають. За останній місяць на цьому напрямку українські бійці звільнили ще 11 сіл і не збираються зупинятися. Які саме населені пункти на Харківщині звільнили ЗСУ, читай у нашому матеріалі.

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