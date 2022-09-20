Україна

Розстріляли всю родину на очах бабусі: Високопілля оговтується від окупації

Христина Венгеляускайте 20 Вересня 2022, 19:00
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