Запас последней надежды: как жители Степногорска выживают без элементарных медикаментов

С дефицитом лекарств, без работающей аптеки и с единственным врачом на полторы тысячи людей должны выживать жители прифронтового Степногорска.

Люди жалуются на нехватку не только специфических, но и элементарных медикаментов. Их можно получить, если повезет, у волонтеров, или нужно отправлять за препаратами посланника в Запорожье.

Заказываем в Запорожье, может кто, едет. Чтобы оттуда привозили. Потому что больше здесь ничего нет, все закрыли и все выехали, — рассказывает жительница прифронтового Степногорска.

Правда, билет в одну сторону в Запорожье стоит 50 гривен, а с деньгами и работой в поселке так же тяжело.

Как выживают люди с минимальным запасом лекарств и чем ты можешь им помочь — смотри в сюжете.

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