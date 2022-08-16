Украина

Запас последней надежды: как жители Степногорска выживают без элементарных медикаментов

Андрей Почтев 17 августа 2022, 00:00

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0:04:14
Обстріл Харкова 15.08.22
Воронка посреди детской площадки. Харьковскую Салтовку обстреляли из новейших Градов, есть жертва
0:01:25
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