Запас останньої надії: як жителі Степногірська виживають без елементарних медикаментів

З дефіцитом ліків, без жодної аптеки, що працює, та з єдиною лікаркою на півтори тисячі людей мають виживати мешканці прифронтового Степногірська.

Люди нарікають на брак не лише специфічних, а й елементарних медикаментів. Їх можна отримати, якщо пощастить, у волонтерів, або треба відряджати по препарати посланця до Запоріжжя.

Заказуємо у Запоріжжі, може, хто їде. Щоб звідти привозили. Бо більше ж тут немає, все позакривали та всі повиїжджали, — розповідає мешканка прифронтового Степногірська.

Щоправда, білет в один бік до Запоріжжя коштує 50 гривень, а з грошима та роботою в селищі так само скрутно.

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Тож як виживають люди з маленьким запасом ліків та чим ти можеш їм допомогти — дивись у сюжеті.

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