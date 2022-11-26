Взрывы в Днепре сейчас: россияне попали по мирному кварталу города — есть пострадавшие

Сегодня, 26 ноября, около 12:30 в Днепре прогремели взрывы, которые спровоцировали пожар в частном секторе города.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Читай, что известно об обстреле Днепра.

Взрывы в Днепре 26 ноября

По состоянию на 12:36 известно о семи частично разрушенных частных домах. В результате загорелся пожар.

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Предварительно пострадала женщина. Ее вытащили из-под завалов и доставили в больницу. Опасность продолжается. Оставайтесь в укрытиях, — пишет Резниченко.

По состоянию на 15:00 к врачам обратились уже 13 человек, пострадавших из-за вражеского ракетного удара по Днепру. По словам главы ОВА, четверо в больнице, в том числе 17-летний юноша.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что предварительно после прилета городские коммуникации и инфраструктура не пострадали.

Однако есть автоматическое отключение нескольких ТП (трансформаторных подстанций). Аварийные службы уже работают на месте.

Спасатели разбирают завалы. Вероятно, там еще может находиться человек.

Нацполиция и глава Днепропетровской ОВА поделились фото последствий вражеского обстрела.

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