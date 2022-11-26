Україна

Вибухи в Дніпрі зараз: росіяни поцілили по мирному кварталу міста — є постраждалі

Олена Яковлєва, редакторка сайту 26 Листопада 2022, 13:15
Вибухи в Дніпрі: що відомо на сьогодні, 26 листопада 2022

Більше відео
Вшанування Голодомору у 2022 році
Ніколи не забудемо та не пробачимо: як цьогоріч вшанувати пам’ять жертв Голодомору 
Карта бойових дій в Україні 26.11.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 26 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:05:09
Бахмут
Найзапекліша точка на фронті: яка ситуація у Бахмуті зараз
0:05:24
Херсон сьогодні
Незламні українці не покидають Херсон! Як люди виживають без усього та останні новини з міста
Дивитись більше

Останні відео
Вибухи в Дніпрі: що відомо на сьогодні, 26 листопада 2022

Вибухи в Дніпрі зараз: росіяни поцілили по мирному кварталу міста — є постраждалі
Вшанування Голодомору у 2022 році
Ніколи не забудемо та не пробачимо: як цьогоріч вшанувати пам’ять жертв Голодомору 
Карта бойових дій в Україні 26.11.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 26 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:18
Розмови окупантів
“Або без рук і ніг, або 200-м!” Військовий РФ ниє, що їх не відпускають у відпустку
0:05:09
Бахмут
Найзапекліша точка на фронті: яка ситуація у Бахмуті зараз
0:10:06
Медики
Після запеклих боїв лякала тиша: як медики працювали під вогнем у Чернігівській області
0:05:24
Херсон сьогодні
Незламні українці не покидають Херсон! Як люди виживають без усього та останні новини з міста
0:11:56
Реакція світу на масові атаки росіян на українську інфраструктуру
Перемоги України на дипломатичному фронті: Кулеба про важливі міжнародні рішення та засудження Росії
0:12:21
Коли дадуть світло в Києві — виконавчий директор ДТЕК
У Києві світло даватимуть на дві – три години: що відбувається з енергосистемою зараз
0:12:27
Коли повернуться планові графіки відключень світла
Найгірший етап енергосистема вже пройшла — голова Укренерго про відновлення електроживлення в Україні
Більше відео
Вшанування Голодомору у 2022 році
Читати далі
Ніколи не забудемо та не пробачимо: як цьогоріч вшанувати пам’ять жертв Голодомору 

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь