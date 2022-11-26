Вибухи в Дніпрі зараз: росіяни поцілили по мирному кварталу міста — є постраждалі

Сьогодні, 26 листопада, близько 12:30 в Дніпрі пролунали вибухи, які спричинили пожежу в приватному секторі міста.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Читай, що відомо про обстріл Дніпра.

Вибухи в Дніпрі 26 листопада

Станом на 12:36 відомо про сім частково зруйнованих приватних будинків. Унаслідок цього зайнялась пожежа.

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Попередньо, постраждала жінка. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні. Небезпека триває. Залишайтесь в укриттях, — пише Резніченко.

Згодом він повідомив, що вже шестеро постраждалих через російський удар по Дніпру. Одна жінка у важкому стані.

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що попередньо після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали.

Однак є автоматичне вимкнення кількох ТП (трансформаторних підстанцій). Аварійні служби вже працюють на місці.

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