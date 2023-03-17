Я ни детей, никого в живых оставлять не буду! Новые перехваченные разговоры оккупантов

Военнослужащие РФ никогда не смоют кровь невинных со своих рук. Вся храбрость и доблесть второй армии мира ограничивается террором мирного населения и убийством людей без оружия.

Это доказывают перехваченные ГУР разговоры оккупантов, в которых они признаются в своих преступлениях. Так, один из оккупантов рассказал историю своей подруге, как руководство нашло видео, отснятое на поле боя.

На нем видно, как он расстрелял нескольких невооруженных украинских военнослужащих.

На вопрос собеседницы, наругают ли его или накажут за это, оккупант ответил, что только помашут пальцем.

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После этого он решил рассказать полноценную историю своего “подвига”, который зафиксировал на видео.

Вместе с тремя другими оккупантами он был на поле боя. Компания заметила в окопе двух украинских воинов. После угроз и нецензурной лексики украинские бойцы сложили оружие, но мужчина все же расстрелял их.

На эту историю собеседница ответила: “Так же нельзя! Давай, веди себя хорошо”.

Я ни детей, никого в живых оставлять не буду! — ответил оккупант.

Остальное выражение с русской бранью можешь найти в видео.

После этого женщина перевела тему и рассказала историю. Ее смутило, что вагнеровцам прощают годы в тюрьме после возвращения с поля боя. В то же время обычным солдатам, как ее собеседник, не могут простить финансовые долги.

Это не редкий случай бесчестия. Вся деятельность вражеских сил на украинской земле подлежит делу в Гааге. Так, недавно россияне ударили по школе и домам в Константиновке, есть раненые.

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