Військовослужбовці РФ ніколи не змиють кров невинних зі своїх рук. Уся сміливість та доблесть другої армії світу обмежується терором мирного населення та вбивством людей без зброї.

Це доводять перехоплені ГУР розмови окупантів, в яких вони зізнаються у своїх злочинах. Так, один з окупантів розповів своїй подрузі історію, як керівництво знайшло відео, відзняте на полі бою.

На ньому видно, як він розстріляв кількох неозброєних українських військовослужбовців.

На питання співрозмовниці, чи його насварять або покарають за це, окупант відповів, що лише помахають пальцем.

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Після цього він вирішив розповісти повноцінну історію свого “подвигу”, який зафіксував на відео.

Разом з трьома іншими окупантами він був на полі бою, чоловіки помітили в окопі двох українських воїнів. Після погроз та нецензурної лексики українські бійці склали зброю, та чоловік усе-таки впритул розстріляв їх.

На цю історію співрозмовниця відповіла: “Так же не можна! Давай, поводься добре”.

Я ні дітей, нікого в живих не лишатиму! — відповів окупант.

Решту слів з російською лайкою можеш знайти у відео.

Після цього жінка перевела тему й розповіла історію. Її збентежило, що вагнерівцям пробачають роки у в’язниці після того, як ті повертаються з поля бою. Натомість звичайним солдатам, як її співрозмовник, не можуть пробачити фінансові борги.

Це не поодинокий випадок безчестя. Уся діяльність ворожих сил на українській землі підлягає справі в Гаазі. Так, нещодавно росіяни вгатили по школі та будинкам в Костянтинівці, є поранені.

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