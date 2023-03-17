Україна

Я ні дітей, нікого в живих не лишатиму! Нові перехоплені розмови окупантів

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 17 Березня 2023, 22:00
перехвачені розмови окупантів

Більше відео
0:02:14
Робот-пожежник Alpha Wolf
Зберігає життя рятувальників! В Україні працює унікальний робот-пожежник
0:04:10
Ізюм новини
Тут посадимо квіти! Понівечений Ізюм повертається до життя
Карта бойових дій в Україні 17.03.2023 онлайн
Продовжують завдавати нищівних ударів по живій силі та техніці ворога: карта бойових дій в Україні 17 березня в режимі онлайн
0:07:05
Авдіївка сьогодні: наслідки обстрілів та ситуація у місті
Окупанти знищують Авдіївку постійними артилерійськими та ракетними обстрілами: яка ситуація у місті та як живуть місцеві
Дивитись більше

Останні відео
0:02:14
Робот-пожежник Alpha Wolf

Зберігає життя рятувальників! В Україні працює унікальний робот-пожежник
0:02:20
перехвачені розмови окупантів
Я ні дітей, нікого в живих не лишатиму! Нові перехоплені розмови окупантів
0:04:10
Ізюм новини
Тут посадимо квіти! Понівечений Ізюм повертається до життя
0:02:18
Роман
“На мене впала вся стеля”: як підліток вижив після обстрілу будинку у Бахмуті
Карта бойових дій в Україні 17.03.2023 онлайн
Продовжують завдавати нищівних ударів по живій силі та техніці ворога: карта бойових дій в Україні 17 березня в режимі онлайн
0:07:05
Авдіївка сьогодні: наслідки обстрілів та ситуація у місті
Окупанти знищують Авдіївку постійними артилерійськими та ракетними обстрілами: яка ситуація у місті та як живуть місцеві
0:04:16
Авіаудар по драмтеатру Маріуполя: історії очевидців у роковини трагедії
Увесь театр — купа каміння, і воно кричить! Історії тих, хто вижив під час авіаудару по драмтеатру Маріуполя
0:06:09
Бахмут сьогодні: яка ситуація у місті 16 березня
Яка ситуація у Бахмуті сьогодні: про збиття ворожого літака та ускладнену логістику
0:02:34
Ракетний удар по інтернату у Харкові 15 березня: що відомо про наслідки обстрілу
Таких гучних вибухів не чули з минулої весни! Росіяни зруйнували інтернат у Харкові — наслідки жорстокого удару
0:06:40
У Чорному морі зафіксована нетипова активність ворога — Гуменюк
Нетипова активність росіян на морі — що це означає? Гуменюк пояснила маневри флоту РФ
Більше відео
Робот-пожежник Alpha Wolf
Читати далі
Зберігає життя рятувальників! В Україні працює унікальний робот-пожежник
Ізюм новини
Читати далі
Тут посадимо квіти! Понівечений Ізюм повертається до життя

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь