Задержание президента Мотор Сичи Богуслаева. Как украинские двигатели оказались в российских вертолетах

Двигатели украинской Мотор Сич были обнаружены в сбитых российских вертолетах. Это стало последней каплей, повлёкшей задержание почетного президента предприятия Мотор Сич, экснардепа Вячеслава Богуслаева.

Вместе с ним заключили под стражу и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия. По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями корпорации Ростех, являющейся одним из главных производителей вооружения для армии РФ.

Вячеславу Богуслаеву и его пособнику объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, ст. 111-1 Коллаборационная деятельность и ст. 111-2 Пособничество государству агрессору.

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Следствие сообщает, что должностные лица наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.

Поступали двигатели оптовыми партиями и использовались для изготовления и ремонта военных ударных вертолетов. Среди них, в частности, Ми-8АМТШ-ВН Сапсан, КА-52 Аллигатор и Ми-28Н Ночной охотник.

Установлено, что соответствующие образцы армейской авиации захватчики массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину.

— Это подтверждено многочисленными фактами уничтожения этих вражеских боевых вертолетов нашими защитниками, — сообщает СБУ.

❗️СБУ затримала президента промислового гіганта Мотор Січ за підозрою у роботі на рф



Затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку Мотор Січ товарів військового призначення для російської штурмової авіації.



➡️ https://t.co/tkSwUVlPcs pic.twitter.com/wLDyELWZBs — СБ України (@ServiceSsu) October 23, 2022

Как коллаборанты отработали схему

Уже многие годы существуют ограничения на торговлю украинских предприятий с РФ. Однако организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии, чтобы перепродавать двигатели стране-агрессору.

Также иностранные подельники помогали преступникам ремонтировать и обслуживать авиационную технику, которая использовала украинские запчасти.

В настоящее время СБУ установила всех организаторов сделок, но следственные действия продолжаются, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Другие уголовные подозрения против Вячеслава Богуслаева и Мотор Сич

Как известно, акции корпорации Мотор Сич с начала 1990-х принадлежали Вячеславу Богуслаеву. Однако уже начиная с 2015 года экснардеп пытался продать значительную часть китайской компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd.

Данный процесс был остановлен с помощью Антимонопольного комитета Украины. В свою очередь, СБУ в 2017 году осуществляла уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ст. 113 Диверсия Уголовного кодекса. Предпринимателя подозревали в подготовке совершения действий, направленных на ослабление государства путем разрушения стратегического для Украины предприятия Мотор Січ.

Через несколько лет китайская компания повторила попытку приобрести акции, но Антимонопольный комитет не принял на рассмотрение эту заявку. Представители США также отметили, что нельзя допустить передачу украинских технологий Китаю, который будет использовать их для собственной армии.

В 2021 году СБУ начала вызывать свидетелей для дачи показаний в уголовном производстве по Мотор Сич по статье 14 Подготовка к уголовному правонарушению, ст. 111 Государственная измена, ст. 113 Диверсия Уголовного кодекса.

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