Затримання президента Мотор Січі Богуслаєва. Як українські двигуни опинились у російських вертольотах

Двигуни української Мотор Січ було виявлено у збитих російських вертольотах. Це стало останньою краплею, що призвела до затримання почесного президента підприємства Мотор Січ, екснардепа В’ячеслава Богуслаєва.

Разом із ним взяли під варту й начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства. За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками корпорації Ростех, що є одним з головних виробників озброєння для армії РФ.

В’ячеславу Богуслаєву та його поплічнику оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, ст. 111-1 Колабораційна діяльність та ст. 111-2 Пособництво державі агресору.

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Слідство повідомляє, що посадовці налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

Надходили двигуни оптовими партіями та використовувались для виготовлення і ремонту військових ударних гелікоптерів у Росії. Серед них, зокрема, Мі-8АМТШ-ВН Сапсан, КА-52 Алігатор та Мі-28Н Нічний мисливець.

Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів нашими захисниками, — повідомляє СБУ.

❗️СБУ затримала президента промислового гіганта Мотор Січ за підозрою у роботі на рф



Затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку Мотор Січ товарів військового призначення для російської штурмової авіації.



➡️ https://t.co/tkSwUVlPcs pic.twitter.com/wLDyELWZBs — СБ України (@ServiceSsu) October 23, 2022

Як колаборанти відпрацювали схему

Вже чимало років існують обмеження на торгівлю українських підприємств з РФ. Проте організатори схеми використали підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи та Східної Азії, щоб перепродавати двигуни країні-агресорці.

Також іноземні спільники допомагали злочинцям ремонтувати та обслуговувати авіаційну техніку, яка працювала на українських запчастинах.

Наразі СБУ встановила всіх організаторів оборудок, але слідчі дії тривають, щоб притягнути винних до відповідальності.

Інші кримінальні підозри проти В’ячеслава Богуслаєва та Мотор Січ

Як відомо, акції корпорації Мотор Січ з початку 1990-х належали В’ячеславу Богуслаєву. Проте вже починаючи з 2015 року екснардеп намагався продати значну їхню частину китайській компанії Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd.

Цей процес було зупинено за допомогою Антимонопольного комітету України. Своєю чергою СБУ у 2017 році здійснювала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 та ст. 113 Диверсія КК України. Підприємця підозрювали у підготовці вчинення дій, спрямованих на ослаблення держави через руйнування стратегічного для України підприємства Мотор Січ.

За кілька років китайська компанія повторила спробу придбати акції, але Антимонопольний комітет не прийняв на розгляд цю заявку. Представники США через це наголосили на тому, що не можна допустити передачу українських технологій Китаю, який буде використовувати їх для власної армії.

У 2021 році СБУ почала викликати свідків для дачі показів у кримінальному провадженні щодо Мотор Січ за статтею 14 Готування до кримінального правопорушення, ст. 111 Державна зрада, ст. 113 Диверсія Кримінального кодексу України.

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