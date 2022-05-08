Заминированные пляжи, сотни мин в Черном море, но украинцев сломать нельзя! Как сейчас живет Одесса

Ранее в начале мая Одесская область всегда готовилась к новому курортному сезону, однако война внесла коррективы в жизнь региона. В первые недели войны из Одессы уехали 20 процентов жителей, но сейчас люди постепенно возвращаются. Находясь в постоянном напряжении и ощущая риски ракетных ударов оккупанта, город постепенно возвращается к привычному темпу жизни.

Одесские пляжи сейчас заминированы и безлюдны.

С начала полномасштабного вторжения курортный сезон в регионе под угрозой срыва, ведь оккупант разбрасывал в Черном море более 400 морских мин.

Но жители и гости региона — переселенцы — пытаются адаптироваться к новым реалиям. Несмотря на частые ракетные удары, Одесса возвращается к привычному темпу: работают кафе и рестораны, люди гуляют у моря.

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Жители города понимают, что враг хочет сломать их дух и дестабилизировать обстановку, но уверяют, что этого никогда не будет. И несмотря на миф российской пропаганды, что Одесса — пророссийский город, в Южной Пальмире всегда будет развеваться желто-голубое знамя.

Российские военные никого не жалеют и стреляют по мирному населению. Раньше мы рассказывали об авиаударе по школе в Белогоровке.