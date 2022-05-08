Україна

Заміновані пляжі, сотні мін у Чорному морі, проте українців зламати не можна! Як нині живе Одеса

Назар Бурхан 09 Травня 2022, 00:02

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