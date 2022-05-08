Заміновані пляжі, сотні мін у Чорному морі, проте українців зламати не можна! Як нині живе Одеса

Раніше на початку травня Одещина завжди готувалася до нового курортного сезону, втім цьогоріч війна внесла корективи у життя регіону. В перші тижні війни з Одеси виїхали 20 відсотків мешканців, але зараз люди поступово повертаються. Перебуваючи у постійній напрузі та відчуваючи на собі ризики ракетних ударів окупанта, місто поступово повертається до звичного темпу життя.

Одеські пляжі нині заміновані та безлюдні.

З початку повномасштабного вторгнення, курортний сезон у регіоні під загрозою зриву, адже окупант розкидав у Чорному морі понад 400 морських мін.

Та жителі й гості регіону — переселенці — намагаються адаптуватися до нових реалій. Попри часті ракетні удари Одеса повертається до звичного темпу: працюють кафе та ресторани, люди гуляють біля моря.

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Містяни розуміють, що ворог хоче зламати їхній дух та дестабілізувати обстановку, але запевняють, що цього ніколи не буде. І попри міф російської пропаганди, що Одеса начебто проросійське місто, у Південній Пальмірі завжди майорітиме жовто-блакитний стяг.

Російські військові нікого не жаліють і стріляють по мирному населенню. Раніше ми розповідали про авіаудар по школі в Білогорівці.