Заново учат сидеть, ходить и заботиться о себе! В Ужгороде бесплатно реабилитируют воинов

В Ужгороде в центре нейрохирургии и неврологии реабилитируют военных, которые получили тяжелые ранения на фронте. Их здесь снова учат сидеть, ходить и заботиться о себе.

Здесь меня поставили на ноги. Здесь я в чудо поверил! – рассказывает военнослужащий Антон.

Реабилитация для бойцов бесплатная, лечат стационарно и амбулаторно. Для восстановления после травм в заведении используют специальное оборудование.

Одно купили за свой счет, с другим помогли благотворители и волонтеры.

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