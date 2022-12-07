Наново вчать сидіти, ходити та дбати про себе! В Ужгороді безкоштовно реабілітують воїнів

В Ужгороді у центрі нейрохірургії та неврології реабілітують військових, які мають тяжкі поранення з фронту. Їх тут наново вчать сидіти, ходити та дбати про себе.

Тут мене поставили на ноги. Тут я в диво повірив! – розповідає військовослужбовець Антон.

Реабілітація для бійців безкоштовна, лікують їх стаціонарно та амбулаторно. Для відновлення після травм у закладі використовують спеціальне обладнання.

Одне купили своїм коштом, з іншим допомогли благодійники та волонтери.

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