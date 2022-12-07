Україна

Наново вчать сидіти, ходити та дбати про себе! В Ужгороді безкоштовно реабілітують воїнів

Світлана Ковбиця 07 Грудня 2022, 22:00

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