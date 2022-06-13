Убийства, изнасилования, фильтрационные лагеря: Зеленский выступил на American Jewish Committee Global Forum

Владимир Зеленский обратился к участникам American Jewish Committee Global Forum — одной из самых влиятельных структур, активно продвигающих решения для обороны Украины.

В своем выступлении президент Украины отметил, что за один день перечень убитых украинских детей стал длиннее сразу на 24 фамилии, и теперь в нем — 287 пунктов.

Это, пожалуй, одна из самых страшных вещей, происходящих во время войны.

Российские оккупанты убили часть нашей страны, у нас нет полной информации о том, что происходит в оккупированных районах. Но постепенно мы узнаем об этом.

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Скажите мне, почему это происходит в 2022 году? Это ведь не 1940-е годы.

Это дети, погибшие от российских ударов по Мариуполю, теперь мы о них знаем. Среди них — мальчик Максим, он родился в этом году; девочка Дарья — она тоже родилась в этом году.

Эти дети не прожили и три месяца. Они погибли вместе с родителями, когда их всех засыпало в подвале обычного жилого дома, на который российский самолет сбросил бомбу.

Как могли стать реальностью массовые убийства, пытки, сожженные города, фильтрационные лагеря, устроенные российскими военными на оккупированной территории и напоминающие концентрационные лагеря нацистов?

Россия надеется, что она не будет реально отвечать за все это зло, за все эти варварские удары по жилым домам, больницам, церквям.

Прошу вас удвоить усилия, чтобы остановить российскую ненависть, ненависть к человечеству.

Именно ненависть это та движущая сила, благодаря которой продолжается российская война против Украины и против свободы в Европе, в мире.

Ненависть к украинскому — к культуре украинцев, к истории Украины и к тому, что, несмотря на все ужасы, которые были в прошлом, Украина осталась хорошей, открытой страной для разных культур.

Читать по теме Пролетарии против лириков. Как советская власть воевала с украинскими поэтами Как советская власть боялась и уничтожала любые проявления украинской культуры.

У нас сейчас есть историческая возможность защитить наши общие свободу, безопасность, культурное разнообразие от величайшей волны ненависти из всех, угрожавших миру в последние десятилетия.

Так что закончим эту войну! Победим российскую ненависть! Во имя детей, убитых ударами русской армии.

Ради будущего миллионов детей в Украине и разных странах Европы, которые заслуживают того, чтобы жить в безопасности, жить в мире. Просто жить.

Полное обращение Зеленского к участникам American Jewish Committee Global Forum 13 июня смотри в видео:

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о скрытой подготовке Украины к нападению РФ и освоении западного оружия.