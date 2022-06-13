Вбивства, зґвалтування, фільтраційні табори: Зеленський виступив на American Jewish Committee Global Forum

Володимир Зеленський звернувся до учасників American Jewish Committee Global Forum — однієї з найвпливовіших структур, яка активно просуває рішення для оборони України.

У своєму виступі президент України зазначив, що за один день перелік убитих українських діточок став довшим одразу на 24 прізвища, і тепер у ньому 287 пунктів.

Це, мабуть, одна з найстрашніших речей, які відбуваються в час війни.

Російські окупанти вбили частину нашої країни, ми не маємо повної інформації про те, що відбувається в окупованих районах. Але поступово ми дізнаємося про це.

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Скажіть мені, чому це відбувається у 2022 році? Це ж не 1940-ві роки.

Це діти, які загинули від російських ударів по Маріуполю, тепер ми про них знаємо. Серед них — хлопчик Максим, він народився цьогоріч; дівчинка Дарʼя — вона теж народилася цього року.

Ці діти не прожили й трьох місяців. Вони загинули разом з батьками, коли їх усіх засипало в підвалі звичайного житлового будинку, на який російський літак скинув бомбу.

Як могли стати реальністю масові вбивства, катування, спалені міста, фільтраційні табори, які російські військові влаштували на окупованій території і які нагадують концентраційні табори нацистів?

Росія сподівається, що вона не буде реально відповідати за все це зло, за всі ці варварські удари по житлових будинках, по лікарнях, по церквах.

Прошу вас подвоїти зусилля, щоб зупинити російську ненависть, ненависть до людства.

Саме ненависть є тією рушійною силою, завдяки якій триває ця російська війна проти України та проти свободи у Європі, у світі.

Ненависть до українського — до культури українців, до історії України й до того, що попри всі жахи, які були в минулому, Україна залишилася доброю, відкритою країною для різних культур.

Ми зараз маємо історичну можливість захистити нашу спільну свободу, нашу спільну безпеку, наше спільне культурне різноманіття від найбільшої хвилі ненависті з усіх, які загрожували світу останніми десятиліттями.

Тож закінчимо цю війну! Переможемо російську ненависть! В ім’я дітей, які були вбиті ударами російської армії.

Заради майбутнього мільйонів дітей в Україні та в різних країнах Європи, які заслуговують на те, щоб жити в безпеці, жити в мирі. Просто жити.

Повне звернення Зеленського до учасників American Jewish Committee Global Forum 13 червня дивись у відео:

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів про приховану підготовку України до нападу РФ та освоєння західної зброї.