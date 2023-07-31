Женщина учится водить машину, чтобы продолжить дело сына. В Черкассах заработала бесплатная программа помощи семьям военных

Профессиональная адаптация для военных, ветеранов войны, членов семей погибших защитников и пострадавших участников Революции Достоинства. Такая программа началась в Черкассах, финансируется государством. Овладеть можно любой рабочей профессией или повысить квалификацию.

Светлана впервые за рулем. Дома осталась машина сына. Ее Павла забрала война. Овладеть вождением маме погибшего защитника предложили в городском департаменте соцполитики.

24 февраля ее сын добровольцем ушел защищать от захватчиков свою землю. Служил сапером в морских силах специальных операций. 18 июня в прошлом году Павел погиб под Херсонской областью.

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Женщина мечтает продолжить дело сына. Историк по образованию, очень любил детей и молодежь. Для них в сердце Холодного Яра создал патриотический лагерь Зов Яра.

Мои знания хочу применить: у моего Паши остался Зов Яра, которому нужна помощь. Если я буду водителем, я смогу в Холодном Яру что-то им перевезти, увезти, — рассказывает мама погибшего воина Светлана Наконечная.

В этой автошколе охотно согласились на участие в государственной программе профадаптации военных, ветеранов войны, членов семей погибших бойцов.

Обучение бесплатное, его оплачивает государство. Черкассы на реализацию программы получили более 280 тысяч гривен. Чтобы воспользоваться этой льготой, следует по месту жительства обратиться в органы социальной защиты с заявлением.

В Черкассах самой популярной оказалась водительская профессия. По этой программе без опыта или на другую категорию учится 21 человек.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как работает реестр Сельский дом для переселенцев.

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