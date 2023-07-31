Україна

Жінка вчиться водити авто, щоб продовжити справу сина. У Черкасах запрацювала безкоштовна програма допомоги сім’ям військових

Ірина Цимбал 31 Липня 2023, 08:30

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