Жінка вчиться водити авто, щоб продовжити справу сина. У Черкасах запрацювала безкоштовна програма допомоги сім’ям військових

Професійна адаптація для військових, ветеранів війни, членів родин загиблих захисників та постраждалих учасників Революції Гідності. Така програма почалась у Черкасах, фінансується державою. Опанувати можна будь-яку робітничу професію або підвищити кваліфікацію.

Світлана вперше за кермом. Удома лишилася машина сина. Її Павла забрала війна. Опанувати водіння мамі загиблого захисника запропонували в міському департаменті соцполітики.

24 лютого її син добровольцем пішов захищати від загарбників свою землю. Служив сапером у Морських силах спеціальних операцій. 18 червня торік Павло загинув під Херсонщиною.

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Жінка мріє продовжити справу сина. Історик за освітою, він дуже любив дітей і молодь. Для них у серці Холодного Яру створив патріотичний табір Поклик Яру.

Мої знання хочу застосувати: у мого Паші лишився Поклик Яру, якому треба допомога. Якщо я буду водієм, то зможу в Холодному Яру щось їм перевезти, відвезти, — розповідає мама загиблого воїна Світлана Наконечна.

У цій автошколі залюбки погодились на участь у державній програмі профадаптації військових, ветеранів війни, членів родин загиблих бійців.

Навчання безкоштовне, його оплачує держава. Черкаси на реалізацію програми отримали понад 280 тисяч гривень. Щоб скористатись цією пільгою, треба за місцем проживання звернутися в органи соціального захисту із заявою.

У Черкасах найпопулярнішою виявилась професія водія. За цією програмою без досвіду чи на іншу категорію вчиться 21 людина.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як працює реєстр Сільська хата для переселенців.

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