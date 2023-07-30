Безкоштовно і безвідмовно ремонтують автівки українських захисників. Історія автомеханіків з Миколаєва

У Миколаєві від перших днів великої війни практично без вихідних та відпочинку автомеханік Олександр Назарчук разом із товаришем у своїй майстерні лагодив сотні авто наших захисників.

Автомайстерня пана Олександра уся в українських прапорах з надписами подяки від наших захисників, яким він лагодив автівки. За ремонт принципово гроші не бере.

Коли хлопці-військові приїжджають, перше запитання: що ми вам винні? Я кажу, боже упаси, то ми вам винні, — розповідає власник СТО Олександр Назарчук.

До цієї автомайстерні від початку великої війни приїздили сотні автівок з найгарячіших напрямків. Та торік, розповідає Олександр, на кілька тижнів зачинив СТО і рушив з колегами допомагати зводити блокпости.

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А потім були довгі місяці, коли понівечені автівки військових тут були чи не щодня. Олександр пам’ятає і перше авто, за ремонт якого взявся. Каже, машина була, наче решето.

Не було сміливості в мене щось спитати, ми розуміли один одного з погляду, я ж кажу, подивився на нього, він каже — всі живі, — розповідає чоловік.

Разом з Олександром пліч-о-пліч весь цей час працював і його товариш Андрій. Чоловіки у цій майстерні ремонтують автівки вже понад 15 років. Андрій показує нам стенд понівечених запчастин — раніше, каже, це було нагадуванням недбалим водіям, які не доглядають за авто. Тепер тут нагадування про запеклі бої.

Найголовніша мрія автомайстрів — якнайшвидша перемога. І те, аби всі захисники, які привозили машини на ремонт, обов’язково повернулися додому.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як придбати частинку фюзеляжу літака Мрія та допомогти ЗСУ.

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