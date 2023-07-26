Поєднує практику дантиста та медичну евакуацію на фронті! Як стоматолог з Черкас допомагає військовим

Від стоматології до медичної евакуації на фронті. Власник стоматклініки в Черкасах Володимир Соболевський з перших днів повномасштабного вторгнення Росії допомагає військовим.

Згуртував небайдужих колег, і тепер вони лікують безплатно військових, возять гуманітарну допомогу. За рік передали майже 90 автівок на передову. А віднедавна Володимир пройшов курси медичної евакуації та нині роботу вдома чергує з ротаціями на фронті.

Чоловік показує стіну, на якій висять прапори України. Він каже: щоразу, як відвозять автівку на фронт, бійці дарують прапор, на якому пишуть побажання.

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Стоматолог Сергій, який возить допомогу на фронт з Володимиром, каже:

— За півтора року війни багато виснажених хлопців. Приїжджаєш — у них очі горять, розуміють, що про них не забули.

Як приєднався до медичної евакуації

Чоловіки розповідають, багато запитів почали надходити від медиків, деяких з них знали особисто. Бачили, в яких умовах працюють. Медична евакуація — первинна ланка, яка приймає поранених. Володимир пройшов курси в кількох центрах України, зокрема тижневий вишкіл у Білих беретах у Рівному та курси НАТО в Литві.

Тож зараз практику дантиста поєднує не лише з волонтерством, а й медичною евакуацією. Перша повноцінна ротація була біля Оріхова Запорізької області. Працювали там вісім днів. За ротацію змогли вивезти 37 поранених.

Деякі медики приїжджають в Україні з-за кордону, щоб допомагати нашим бійцям. Раніше ми розповідали історію австралійського медика Сергія Митнивецького.

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