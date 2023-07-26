Люди

Поєднує практику дантиста та медичну евакуацію на фронті! Як стоматолог з Черкас допомагає військовим

Ірина Цимбал 26 Липня 2023, 14:00
Стоматолог Володимир Соболевський: як допомагає військовим на фронті

Більше відео
0:03:00
Родина з Маріуполя допомагає переселенцям та військовим
З думками про рідний Маріуполь. Родина переселенців допомагає постраждалим від війни
0:03:33
Андрій Зарічний: історія сапера про розмінування Київщини, Харківщини та Херсонщини
Усе, що їм непотрібно, росіяни викинули на нашу землю. Сапер розповів, як рятує українців
0:03:33
Роман Василюк: історія військового про втрату руки та ноги у Бахмуті
Біонічною рукою вже грається з півторарічним сином! Історія незламного захисника про протезування
0:05:26
Смерть військового в київській лікарні: що відомо на цю мить
У київській лікарні загинув військовий. Подробиці трагедії та свідчення рідних бійця
Дивитись більше

Останні відео
0:03:51
Стоматолог Володимир Соболевський: як допомагає військовим на фронті

Поєднує практику дантиста та медичну евакуацію на фронті! Як стоматолог з Черкас допомагає військовим
0:04:37
У Білорусі зросла кількість вагнерівців: яка їхня мета
У Білорусі зросла кількість представників ПВК Вагнер: яка причина та що кажуть українські прикордонники
0:04:12
Костянтинівка
Не можуть полишити дім… Як живуть люди в понівеченій обстрілами Костянтинівці
Карта бойових дій в Україні
Російський Ка-52 згорів від роботи в українському небі: карта бойових дій в Україні 26 липня в режимі онлайн
0:03:00
Родина з Маріуполя допомагає переселенцям та військовим
З думками про рідний Маріуполь. Родина переселенців допомагає постраждалим від війни
0:04:40
Росіяни скидають фугасні бомби на людей: ситуація на Донеччині
Селище Нью-Йорк нищать фугасними бомбами. Донеччина у вогні — ситуація на фронті
Як виготовляють герб для монумента Батьківщина-мати
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина
0:06:11
Ситуація на Східному фронті: що відбувається на Бахмутському та Лимансько-Куп’янському напрямках
Росіяни проводять ескалацію на одному напрямку, щоб відволікти ЗСУ від іншого? Що відбувається на Східному фронті
0:04:13
Розіграш частини фюзеляжу літака Мрія — як виграти і допомогти ЗСУ
Легенда за донат! Як придбати частинку фюзеляжу літака Мрія та допомогти ЗСУ — детально
Карта бойових дій в Україні
Завозить іноземців на окуповані території — ворог хоче змінити демографію: карта бойових дій в Україні 25 липня в режимі онлайн
Більше відео
У Білорусі зросла кількість вагнерівців: яка їхня мета
Читати далі
У Білорусі зросла кількість представників ПВК Вагнер: яка причина та що кажуть українські прикордонники

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь