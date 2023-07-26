Люди

Совмещает практику дантиста и медицинскую эвакуацию на фронте! Как стоматолог из Черкасс помогает военным

Ирина Цымбал 26 июля 2023, 14:00
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Им было тяжело смотреть на свои дома! Как неравнодушные помогают отстраивать жилье жителям Херсонской области
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В Беларуси выросло количество представителей ПВК Вагнер: какая причина и что говорят украинские пограничники

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