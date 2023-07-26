Совмещает практику дантиста и медицинскую эвакуацию на фронте! Как стоматолог из Черкасс помогает военным

От стоматологии к медицинской эвакуации на фронте. Владелец стоматклиники в Черкассах Владимир Соболевский с первых дней полномасштабного вторжения России помогает военным.

Объединил неравнодушных коллег, и теперь они лечат бесплатно военных и возят гуманитарную помощь. За год передали почти 90 автомобилей на передовую. А недавно Владимир прошел курсы медицинской эвакуации и сейчас работу дома дежурит с ротациями на фронте.

Мужчина показывает стену, на которой висят флаги Украины. Он говорит: каждый раз, когда отвозят машину на фронт, бойцы дарят флаг, на котором пишут пожелания.

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Стоматолог Сергей, возящий помощь на фронт с Владимиром, говорит:

— За полтора года войны много усталых ребят. Приезжаешь — у них глаза горят, понимают, что о них не забыли.

Как присоединился к медицинской эвакуации

Мужчины рассказывают много запросов начало поступать от медиков, некоторых из них знали лично. Видели, в каких условиях работают. Медицинская эвакуация — первичное звено, принимающее раненых.

Владимир прошел курсы в нескольких центрах Украины, в частности, недельное обучение в Белых беретах в Ровно и курсы НАТО в Литве.

Сейчас практику дантиста сочетает не только с волонтерством, но и медицинской эвакуацией. Первая полноценная ротация была неподалеку Орехова Запорожской области. Работали там восемь дней. За ротацию смогли вывезти 37 раненых.

Некоторые медики приезжают в Украину из-за границы, чтобы помогать нашим бойцам. Ранее мы рассказывали историю австралийского медика Сергея Митнивецкого.

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