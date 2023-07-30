Бесплатно и безотказно ремонтируют авто украинских защитников. История автомехаников с Николаева

В Николаеве с первых дней великой войны практически без выходных и отдыха автомеханик Александр Назарчук вместе с товарищем в своей мастерской чинил сотни автомобилей наших защитников.

Автомастерская Александра вся в украинских флагах с надписями благодарности от наших защитников, которым он чинил автомобили. За ремонт принципиально деньги не берет.

Когда ребята-военные приезжают, первый вопрос: что мы вам должны? Я говорю, боже упаси, это мы вам должны, — рассказывает владелец СТО Александр Назарчук.

В эту автомастерскую с начала большой войны приезжали сотни автомобилей с самых горячих направлений. Но в прошлом году, рассказывает Александр, на несколько недель закрыл СТО и отправился с коллегами помогать возводить блокпосты.

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А потом были долгие месяцы, когда изуродованные автомобили военных здесь были чуть ли не каждый день. Александр помнит и первый автомобиль, за ремонт которого взялся. Говорит, машина была, как решето.

Не было смелости у меня что-то спросить, мы понимали друг друга с первого взгляда. Я посмотрел на него, а он говорит — все живы, — рассказывает владелец СТО Александр Назарчук.

Вместе с Александром бок о бок все это время работал и его товарищ Андрей. Мужчины в этой мастерской ремонтируют авто уже более 15 лет. Андрей показывает нам стенд изуродованных запчастей — раньше, говорит, это было напоминанием нерадивым водителям, которые не ухаживают за автомобилем. Теперь здесь напоминание о сложных боях.

Самая главная мечта автомастеров — скорейшая победа. И то, чтобы все защитники, привозившие машины на ремонт, обязательно вернулись домой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приобрести частицу фюзеляжа самолета Мечта и помочь ВСУ.

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