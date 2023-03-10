Женщину вытащили, а домашних любимцев не успели… Марганец под прицелом РФ

Утром среды, 9 марта, враг атаковал прибрежную зону Марганецкой общины в Днепропетровской области.

Разрушены два жилых дома. Люди не пострадали.

Два метра до моей кровати. Меня спас почти новый холодильник, сын покупал… Мы утром еле откопались, — рассказывает жительница Марганца Лариса Компаниец.

Под работу вражеской тяжелой артиллерии и дронов попал и сам Марганец. На днях два человека были ранены. Их сразу доставили в областную больницу. Под развалинами погибли домашние животные.

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О ситуации в общине подробнее — София Богуцкая.

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